塵封3500年！法老木乃伊「首度數位開箱」解密　死因仍是謎

▲埃及法老阿蒙霍特普一世（Amenhotep I）的木乃伊。（圖／翻攝frontiersin.org）

記者吳美依／編譯

埃及法老阿蒙霍特普一世（Amenhotep I）的木乃伊距今已有3500年歷史，考古學家如今首度透過「數位開箱」的方式進行研究，他們發現，法老去世時年約35歲，曾經接受割禮，令人驚訝的是牙齒非常健康，但目前沒有找到任何能夠解釋死因的創傷。

CNN報導，阿蒙霍特普一世是古埃及第18王朝的法老，在位21年期間大致和平，建造許多神殿。他的木乃伊最外層有花環及木製面具裝飾，層層包裹之間夾著30個護身符及一個獨特金腰帶；她擁有一頭捲髮，身高約169公分，鼻子與下巴都很窄小，上排牙齒稍微突出。

▲阿蒙霍特普一世死時年約35歲，牙齒健康良好。（圖／翻攝frontiersin.org）



開羅大學放射學教授塞莉姆（Dr. Sahar Saleem）領導的研究團隊發現，法老死後遭受多處創傷，很可能是古代盜墓者所為。她引述埃及聖書體文獻指出，第21王朝的祭司及防腐師曾修復其遺體，卻沒有按照當時常見作法，取走陪葬品重複使用，可說是「滿懷敬意」地讓法老在下葬400多年後重返榮耀。

由於阿蒙霍特普一世的木乃伊太脆弱，考古學家不敢讓它暴露在外，一度成為19、20世紀發現的王室成員木乃伊中，唯一尚未開放研究的。如今，科學家使用3D電腦斷層掃描（CT）等非侵入性技術，終於能夠一探究竟。

塞莉姆說，「透過數位開箱，人們能夠『剝去』木乃伊的層層包裹，包括面具、繃帶以及木乃伊本身，對這位保存良好的法老，進行前所未有的詳細研究。」她與研究團隊的論文28日發表在雜誌《醫學前沿》（Frontiers in Medicine）。

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