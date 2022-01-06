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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍政戰將領異動一次看　陳育琳有望成史上首位女中將

▲▼陳育琳接任六軍團政戰主任。（圖／軍聞社）

▲陳育琳有望成為史上首位女中將。（圖／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

國軍政戰將領在農曆年後將有一波人事調整，現任政治局長簡士偉中將、海軍政戰主任孫常德中將退伍；外傳陸軍司令部政戰主任楊安中將，有望接掌政戰局長；而遺缺可能由政戰學院長陳育琳少將接任，佔中將缺，成為我國首位女性中將。

目前確定簡士偉、孫常德在今年三月份屆退，而海軍司令部政戰主任一職，預計由現任政戰局副局長劉慶斌接任，並佔中將缺。根據媒體指出，至於政戰局長一職，則可能由陸軍司令部政戰主任楊安中將接掌。

另外，由於總統蔡英文是我國史上首位女總統，國軍在女性將官的任用上，也備受外界關注。如果楊安確定升任政戰局長，外傳陸軍司令部政戰主任，可能由政戰學院長陳育琳少將接任，並佔中將缺，成為台灣首位女性中將。

事實上，陳育琳過去曾任馬防部政戰主任，成為外島指揮部第一位女性政戰主任；依過去慣例，凡歷練外島將官，多半是重點栽培新星，因此早已被外界視為可能是，台灣首位女性中將的人選。

至於國防部軍事新聞處長，擔任國防部發言人長達近3年的史順文，也預計升任六軍團政戰主任，而六軍團政戰主任陳中吉少將，則接任政戰學院院長。

在新聞處長的人選方面，可能由陸軍特戰指揮部政戰主任王俊傑少將，或陸軍司令部公共事務組長孫立方上校接掌。其中，孫立方過去擔任青年日報社長期間，成功推動轉型，總統蔡英文過去在造訪文化營區時，就特別安排走訪軍聞社、青年日報，並就軍事文宣推動與改革上給予相當程度的肯定。

在文宣心戰處長方面，樓偉傑少將外傳將接任八軍團政戰主任，而張維新少將則升任政戰局副局長。

政戰將領異動一次看：

1.）中將政戰局長——陸軍司令部政戰主任楊安接任

2.）政戰局副局長——八軍團政戰主任張維新少將升任

2.）陸軍司令部政戰主任——政戰學院長陳育琳少將接任（佔中將缺）

3.）海軍司令部政戰主任——政戰局副局長劉慶斌接任（佔中將缺）

4.）六軍團政戰主任——國防部新聞處長（發言人）史順文少將升任

5.）八軍團政戰主任——文宣心戰處長樓偉傑少將升任

6.）國防部新聞處長（發言人）——陸軍特戰指揮部政戰主任王俊傑少將 或 陸軍司令部公共事務組長孫立方上校升任

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