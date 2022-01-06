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常經過防疫旅館！見一幕嘆「出事不意外」　網駁：不可能沒漏洞

▲高雄市防疫旅館盛薈飯店家加強清潔消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲防疫旅館加強清潔消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前多間旅館出現群聚感染，其中台北市就有3間。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起問題，「女孩們覺得防疫旅館很矛盾嗎？」說他常經過門口貼有「防疫旅館」的旅館，但看到的「防護措施」讓他不禁搖頭，直呼「如果說防疫旅館有一天會出事，我完全不意外。」貼文引發話題。

這位網友文中表示，他常經過門口有貼「防疫旅館」的店，「雖然交通車以及進入旅店前的檢測人員看起來都包好好的，但問題我看到的都站在騎樓」，但畢竟旅館騎樓還是有路人經過，原PO就擔憂，感覺會讓該被進去防疫旅館的人「直接和民眾只隔口罩在接觸」。

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他也指出，騎樓附近走幾步就是餐飲店，來來去去的人一定更多，等於防疫旅館的人和人群接觸的機率更高，直嘆「應該學下飛機就直接關起來，不該直接讓他們跑到民間，而且還是人口密集度高的中正區。」

貼文一出，有網友忍不住反駁，「你講的澳洲早用過了，然後還是被Delta攻陷」、「防疫旅館出事是因為空調問題吧？跟你講的都沒有關係欸」、「正經講，這些政策不可能沒有漏洞，因為執行者都是人，只要人一定會出現錯誤，只是新的變種讓容錯空間變得很小」、「沒用好嗎？從機場下飛機填資料就開始密集了。」

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