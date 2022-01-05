「小寒」鋒面帶雨！全台午後變天、明降6度　下波冷空氣更強

▲今晨雷達回波圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（5日）是24節氣的「小寒」，午後全台變天！根據中央氣象局預報，今台北市高溫可回升到23度，周四降到17度，降幅達6度。氣象專家吳德榮提醒，最新各國模式皆模擬，下周二至下周四有強冷空氣南下，下周二晚、下周三晨降至最低。

氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在雲林縣崙背的12.6度。氣象局表示，今天鋒面在台灣附近建立，受其影響水氣稍增，上半天在花東地區及恆春半島有局部雨，其他地區為多雲，到下半天受鋒面影響，北部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星降雨；溫度方面，白天仍在回暖的階段，北台灣高溫可以回到23、24度，其他地區高溫24至27度，清晨夜裡各地低溫約15至17度，高屏低溫18、19度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，本期大多為東北季風的天氣，周四白天東北季風增強，周五至周日東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周一東北季風稍減弱，氣溫略回升；但下周二東北季風再增強，中部以北及東北部氣溫下降。

氣象局說，水氣方面，周四清晨鋒面通過，白天至周五南方雲系北移，水氣稍增，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區多雲、偶有零星短暫雨；周六至下周一水氣稍減，降雨範圍縮小，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，山區偶有零星飄雨；下周二隨著東北季風再增強，北台灣降雨區域稍擴大，迎風面的北部及東半部地區有些局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣。

氣象局預報，下周三至下周五東北季風持續影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，冷空氣強度仍有不確定性，請留意最新預報資訊。

▼今午後降雨機率提高。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今東北季風續減弱，氣溫回升，白天舒適微熱，晚氣溫降，各地雲量漸增，東半部偶有局部短暫雨，晚起各地皆有局部雨的機率。

吳德榮分析，周四、周五東北季風增強及中層雲系移入，北部、東半部有局部雨，中南部亦有局部短暫雨的機率，北台涼冷，中南部亦因雲多而轉涼，各地早晚微冷；周六、周日中層雲遠離，仍受東北季風影響，西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；下周一東北季風減弱，氣溫回升。

吳德榮提醒，最新各國模式（歐洲、美國GFS、加拿大CMC）皆模擬下周二至下周四有強冷空氣南下，下周二晚、下周三晨降至最低，模擬的強度，各國模式仍見分岐，但皆未達「寒流」（台北市氣象局測站≦10度），或「破低溫記錄」的程度；而一周之後的模擬本就有理論上的「不確定性」，且會持續調整，實在不適合急著拿來「押寶」，應繼續觀察才是。