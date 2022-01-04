今晨10℃明全台有雨！強冷空氣急凍時間曝　這2天最低溫

▲今晨雷達回波圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

周三全台有雨！中央氣象局預報員官欣平表示，周三、周四水氣較多。氣象專家吳德榮提醒，各國模式皆模擬下周二至下周四有「強冷空氣」南下，下周二晚、下周三晨降至最低。

氣象局觀測，今天（4日）清晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉的10度。官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今東北季風減弱，基隆北海岸、東半部和恆春半島有些局部短暫雨，大台北也有零星降雨，桃園以南為多雲到晴；氣溫回升，桃園以北、宜蘭仍偏涼，白天高溫約20、21度，竹苗23度，中南部26、27度，但各地夜間清晨依舊偏涼冷。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



官欣平說，周三溫度相對較高，且台灣北邊有鋒面建立，北部、東半部有局部短暫雨，中南部雲多、零星小飄雨；鋒面周四通過，加上東北季風增強、影響到下周一，這段期間仍是迎風面北部、東半部降雨為主，有局部短暫雨，中南部山區則是雲多偶飄雨。

官欣平表示，這波冷空氣影響期間，預估中部以北和東北部周六到下周一低溫13至15度，南部15、16度，花東17、18度；高溫部分，北部則低於20度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今東北季風減弱，桃園以南晴朗，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨；白天北台舒適、中南部舒適微熱，各地早晚仍略偏冷。

▼周三全台有雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



吳德榮分析，周三東北季風續減弱，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，西半部晴下午起轉多雲、晨間易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率；周四、周五東北季風增強，北部、東半部有局部雨，中層雲系從南海移入，中南部亦有局部短暫雨的機率，北台轉涼，中南部亦因雲多而稍轉涼，各地早晚微冷。

吳德榮指出，周六、周日中層雲遠離，仍受東北季風影響，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；下周一東北季風減弱，氣溫回升。



吳德榮提醒，各國模式包括歐洲、美國（GFS）、加拿大（CMC）皆模擬，下周二至下周四有強冷空氣南下，下周二晚、下周三晨降至最低，但會降至幾度？各國模式持續調整中，並不確定！此為科技的極限，無需過早去「押寶」，應繼續觀察。

對於下周是否有強冷空氣，官欣平說，由於屬於比較後期預報，冷空氣變動幅度有些變化，目前預估偏向東北季風等級，但是否可能有增強趨勢，還要再觀察