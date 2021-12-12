閨蜜變繼母！她見老爸大談「相差33歲父女戀」嗨翻　狂po婚禮照

▲印尼一名女高中生表示，她的閨蜜成了自己的繼母。（圖／翻攝TikTok@fiithryyyyy_22）

記者吳美依／綜合外電報導

印尼雅加達一樁婚事引發熱議，女高中生菲特里亞妮（Fitriani Yuda）表示，最要好的同學亞妮莎（Anisa Tse）如今成為自己的繼母，她開心分享爸爸與閨蜜閃婚過程及婚禮畫面，在TikTok上吸引超過2500萬次觀看。

影片中，菲特里亞妮先後貼出閨蜜及53歲父親的照片，並在字幕寫道，「這位是我的高中同學，這位是我的父親，他們8月28日結婚成為合法夫妻，作為伴侶生活在一起。我的好朋友成了我的媽媽。我們的友情能夠持續一輩子。」但是，她關閉留言功能，被外界認為，可能不願看到負面評論。

▲菲特里亞妮的父親今年53歲，8月迎娶相差33歲的女兒閨蜜。（圖／翻攝TikTok@fiithryyyyy_22、wolipop）



許多網友質疑此事真實性，但菲特里亞妮接受媒體採訪時表示，自從母親多年前去世後，父親一直孤單一人，她和姊妹們都很希望爸爸再婚，「我們約定好，要替爸爸找個伴侶，但2、3個月後，卻都沒有適合的對象。我和最要好的朋友聊到這件事，她就和我要了父親的電話號碼」，2人果然開始熟絡起來。

菲特里亞妮表示，父親登門拜訪女方家長後，很快獲得祝福，順利舉行婚禮。她坦言，雖然20歲的亞妮莎個性文靜、善良又有禮貌，但自己從未想過閨蜜將會成為繼母。

菲特里亞妮表示，一家人如今生活在同一個屋簷下，如果爸爸在場，她就會以「媽媽」稱呼亞妮莎，如果2個女孩獨處，才會恢復以往好朋友的相處方式，「人們發表奇怪評論，我也不會生氣，因為現在發生的事情都是真的，而不是演出來的。」

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