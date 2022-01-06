國立苗栗農工暗夜冒火　行政大樓竄濃煙疑電線走火引起

▲國立苗栗農工6日凌晨傳出火警，濃煙從行政大樓3樓竄出，所幸沒有人員傷亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

國立苗栗農工6日凌晨4時許驚傳火警，陣陣濃煙從行政大樓的3樓窗戶竄出；警消獲報後立即派員前往搶救，所幸火勢迅速撲滅，沒有造成人員傷亡；經初步研判，起火點在會議室旁的影印機、碎紙機、冷氣機等電器處，疑似電線走火引起，至於詳細起火原因，還待釐清中。

苗栗縣消防局表示，6日凌晨4時59分接獲通報，立即派遣苗栗、特搜、頭屋分隊10車23人前往搶救；人員抵達現場後發現行政大樓3樓竄出大量黑煙，苗栗分隊立即佈署水線並派遣人員著裝及攜帶破壞器材，搶救人員入室後迅速找到火點，出一水線後順利撲滅火勢，並逐步搜索確認現場無人員受困，使用熱顯像儀（TIC）確認現場無危害後返隊。

▲▼起火點在會議室旁的影印機、碎紙機附近，不排除為電線走火所引起。（圖／記者黃孟珍翻攝）

消防人員表示，起火點在會議室內的影印機、碎紙機、冷氣機等電器擺放位置，疑似電線走火所引起，所幸該建築物消防設備正常作動，警衛及時報案並迅速尋找異常位置，並使用滅火器嘗試滅火，才沒有釀成更大災害，至於詳細起火原因還待調查。

►握拳畫面曝！她倒垃圾遭闖紅燈騎士撞飛 門牙斷裂插入嘴唇