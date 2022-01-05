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社會 社會焦點 保障人權

淡水民宅突冒火燒2屋！　原因是隔壁美容師做了這件事

▲▼消防員。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北市淡水區一間美容院起火燃燒，竟是美容師將煙蒂確實熄滅。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區1間美容院去年6月25日發生火警，火勢蔓延燒到隔壁吳、游屋主家，燒毀牆壁、冷氣機等物，吳、游2人憤而向警局報案。警方鎖定美容院的許姓女美容師，許女到案否認在室內抽菸、亂擲菸蒂，強調失火後發生電線走火，火災造成應該是電線走火，檢察官不採信其辯詞。士林地檢署偵結，依失火燒毀現供人使用住宅等罪起訴。

起訴指出，許女（42歲）向吳姓二房東承租該屋，擔任美容院負責人兼美容師，事發當天下午4時許，她在美容院休息室抽菸，竟將未完全熄滅菸蒂隨手丟在沙發上，導致菸蒂在沙發續燒2小時20分後，引燃泡棉並逐步延燒至木質牆面燒毀房屋內的椅子、家具等，甚至延燒到隔壁吳、游兩戶住家。

警詢、偵查時，許女矢口否認有何失火罪嫌，辯稱「在這邊抽菸的人不只我1人，而且案發後不久發生電線走火，應該是電線走火造成火災」。

檢察官勘驗火災原因調查鑑定書、張、楊、呂等證人供述，認為許女所說與證人所述完全相反，加上吳姓消防員到庭結證說明，認定另場電線走火火災原因顯然與本案火災原因無相關，故認許女是事後卸責之詞，不足採信。

檢察官認為許女涉犯刑法第173條第2項失火燒毀現有人所在建築物、及第175條第3項失火燒燬一般物品罪，1行為觸犯數罪，為想像競合犯，建請法院從較重之失火燒燬現有人所在建物罪嫌論處。

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