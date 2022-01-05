立陶宛設台灣代表處後續「3套劇本」　前外交官：中共吞不下這口氣

▲立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）。（圖／翻攝自Gitanas Nausėda臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）日前對當地媒體表示，以台灣為名成立代表處是個錯誤，事後國會議長希米利特表示不認同，並質疑瑙塞達為何等到中國施加政經壓力後才批評這項決策。對此，前外交官前外交官劉仕傑分析，後續可能發生的三種劇本。

劉仕傑表示，立陶宛是半總統制，總統是國家元首（head of state），負責外交及國安事務。而總理是政府首長（head of government），下有14個部長（包括外交部長）。而總理是由總統任命。這個政府制度，跟台灣類似。

劉仕傑指出，立陶宛與台灣相互設處，事屬外交事務，理應總統有權拍板定案。但目前根據Nauseda總統說法，他事先並未被諮詢使用TRO名稱。這個說法，令人詫異，也凸顯出立國內部政治角力。

劉仕傑認為，立陶宛使用Taiwanese Representative Office這個名稱為台灣在全球各駐外館處首例，意義重大。但顯然，中共吞不下這口氣，接下來的可能劇本，包括：

A. 一切維持不變。

B. 台灣仍然設處，但Taiwanese Representative Office（台灣代表處）改成Taipei Representative Office（台北代表處），簡寫都是TRO，但後者在歐洲已有多例，算是給中共下台階。

C. 台灣撤處，回到原點。

劉仕傑評估，以上三種方案，C的可能性最低，至於A或B，都有可能。