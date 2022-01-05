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以台灣為名設代表處　立陶宛國會議長「不認為有錯」

▲▼立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）。（圖／翻攝自Twitter／@VCmilyte）

▲立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）「不認為」以台灣之名設立代表處有錯。（圖／翻攝自Twitter／@VCmilyte）

中央社維爾紐斯5日綜合外電報導

立陶宛總統瑙塞達認為立國讓台灣以「台灣」名義開設代表處是「錯誤」，國會議長希米利特表示不認同，並質疑瑙塞達為何等到中國施加政經壓力後才批評這項決策。

去年11月台灣在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）開設「駐立陶宛台灣代表處」，中國政府認為此舉違反「一中」原則，與立陶宛關係趨於緊繃。

中國以降級與立陶宛的外交關係，來回應台灣代表處開設；中國還被控停止讓立陶宛出口商品清關，促使歐盟準備向世界貿易組織（WTO）提告。中國則否認阻擋立陶宛出口的商品。

在中國外交部要求立陶宛駐中人員將外交人員識別證交還後，立陶宛去年12月召回駐北京外交官。

瑙塞達（Gitanas Nausėda）昨天接受電台訪問時說：「我會認為不是開設台灣代表處有錯，而是以台灣為名有錯，這件事我沒被諮詢過。」

瑙塞達還說，他認為藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）領導的立陶宛外交部去年做出相關決策時，並未全面評估後果。

對此，希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）指出，就她的看法，讓台灣以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處沒有錯。

立陶宛媒體delfi.lt報導，希米利特表示：「我不認為這是個錯誤。」她也說自己不同意瑙塞達昨天對政府外交政策的批評。

瑙塞達與總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）、甚至外長藍斯柏吉斯傳出關係緊張、溝通不良，並非最近才發生的事，但中國與台灣議題確實有「增添火花」的作用。

瑙塞達與席莫尼特在2019年總統大選曾是競爭對手；席莫尼特雖未加入政黨，但一向與藍斯柏吉斯擔任主席的「祖國聯盟－基督教民主黨」（Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats）親近。

對於瑙塞達的發言，外交部昨晚表示，基於外交慣例，對於他國政府內部政策決策過程，不便發表評論，但台灣力挺立陶宛政府的決心不會改變。

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