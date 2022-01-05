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全聯再合作beard papa’s！4款甜點強勢回歸　加碼推卡士達餐包

▲▼全聯再度合作beard papa’s，4款聯名甜點回歸，再加碼卡士達餐包。（圖／業者提供）

▲全聯再度合作beard papa’s，4款聯名甜點回歸，加碼推出「卡士達餐包」。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

全聯We Sweet去年首度與日本第一泡芙專賣店beard papa’s合作聯名甜點，一推出就受到熱烈歡迎，開賣2星期就完售，推出後業績破4000萬，應網友瘋狂敲碗求再次合作，4款甜點在1/7~2/10強勢回歸，還加碼推出新品「卡士達餐包」！

beard papa’s以「黃色招牌」、「鬍鬚爺爺」為識別，全球擁有400間以上分店，今年適逢品牌來台邁入第20週年，全聯We Sweet X beard papa’s再度合作，1/7~2/10期間4款人氣甜點強勢回歸，加碼推出新品「卡士達餐包」，採用日本進口麵粉與3道發酵工法烘烤而成的湯種麵包，加入獨家香草卡士達內餡，打造香濃滑順口感，適合冷藏食用。

▲▼全聯再度合作beard papa’s，4款聯名甜點回歸，再加碼卡士達餐包。（圖／業者提供）

▲▼舒芙蕾卡士達布丁、巨大卡士達杯。

▲▼全聯再度合作beard papa’s，4款聯名甜點回歸，再加碼卡士達餐包。（圖／業者提供）

業者表示，去年We Sweet X beard papa’s聯名甜點中銷售數量第一名是網友最推薦的「舒芙蕾卡士達布丁」，活動期間賣出超過12萬個，而卡士達千層、卡士達瑞士捲，都是名列前茅的人氣商品，預計再次回歸業績可達6000萬。

而像是去年頗有話題的「巨大卡士達杯」，以牛奶調和而成的滑順卡士達內餡，佐以鬆軟的湯種蛋糕；銷售量第一名的「舒芙蕾卡士達布丁」，被網友喻為最推薦商品；匠人職作千層餅皮的「卡士達千層」，有著濃醇的香草卡士達內餡，濃郁滑順層層入口，以及鬆軟綿密且帶有蛋香味的「卡士達瑞士捲」通通都買的到！

▲▼全聯再度合作beard papa’s，4款聯名甜點回歸，再加碼卡士達餐包。（圖／業者提供）

▲▼卡士達千層、卡士達瑞士捲。

▲▼全聯再度合作beard papa’s，4款聯名甜點回歸，再加碼卡士達餐包。（圖／業者提供）

另，草莓控狂敲碗的「beard papa’s草莓泡芙」也宣布限時回歸了，嚴選新鮮草莓果餡、草莓粉結合經典卡士達醬，打造微酸微甜又濃酸甜草莓香滋味，且一次就提供4種外皮選擇，無論是喜歡招牌外酥內軟的日式泡芙，或是酥脆的餅乾泡芙、帶有奶酥香的菠蘿泡芙及小巧可愛的mini泡芙，通通沒問題，即日起至1月31日限時販售，數量有限、售完為止。

▲beard papa`s草莓泡芙回來了。（圖／beard papa`s提供）

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