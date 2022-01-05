快訊／增25例境外移入「美國11例最多」　19人突破性感染

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增26例COVID-19確定病例，其中25例境外移入。入境國家以美國11例最多，法國也有3例，入境日介於去(2021)年11月14日至今(2022)年1月4日，其中19人為突破性感染。

指揮中心表示，今日新增25例境外移入個案，為12例男性、13例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(11例，案17241-17243、案17250、案17252、案17524、案17256-17259、案17265)、法國(3例，案17244、案17246、案17253)、加拿大(案17245)、丹麥(案17247)、英國(17248)、玻利維亞(案17249)、德國(案17251)、南非(案17255)、澳洲(案17260)、巴拿馬(2例，案17261-17262)、土耳其(案17263)及印尼(案17264)入境，另1月2日公布之案17181境外移入病例經疫調後改判為本土病例，為案16941之相關感染。

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▲▼1/5新增病例。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計5,017,456例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,998,328例排除)，其中17,155例確診，分別為2,493例境外移入，14,608例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。