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病癒肺仍一片白！他遭Omicron「可怕後遺症」折磨：至今嗅覺失靈

▲▼男感染Omicron。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲男感染Omicron後，當地政府給他傳的簡訊。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠變種毒株Omicron在世界持續蔓延，來自大陸江蘇的郝姓男子在外派至南非時，先後兩次染疫，第二次更是感染Omicron。1月4日，他回應自己病情稱，目前核酸結果已轉為陰性，但病毒給他留下了諸多後遺症，如嗅覺失靈、肺活量驟減，同時無法劇烈運動、變得很容易感到困乏……。

據《紅星新聞》報導，郝男去年11月29日感覺到頭痛、嗜睡等身體不適症狀，次日南非當地醫院的核酸檢測結果顯示，確診感染Omicron毒株。

郝男說，醫生給他開了一些維生素和鋅片，「南非當地醫生的治療建議非常保守，他們沒有強制隔離的規定。醫生建議我回家自行隔離10天，多曬太陽、多休息。」

從醫院回家的路上，郝男順路去了趟超市，囤好了糧食和水，開始了自主隔離的生活。他回憶，那段時間他不出門，也沒有吃任何西藥，服用了南非當地華人推薦的一家中醫開的藥，然後基本上每天「捂著被子睡大覺扛著」。

4天之後，他體溫恢復正常，狀態也較之前好了很多。郝男說，雖然在此後病情又有反復，但總體逐漸向好。上個月24日，南非當地醫院核酸檢測結果顯示，郝男已轉陰。

▲▼男感染Omicron。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲他感染Omicron出現很多後遺症。（圖／翻攝自紅星新聞）

雖然距離核酸轉陰已過去了約兩週時間，但郝男感覺部分身體機能仍未恢復，這次感染也給自己留下了後遺症。「但這些是直觀的感覺，其他的等做全面體檢才能測出來，」其中最明顯的是嗅覺失靈，郝男說，去年6月17日他在南非就曾感染過一次新冠病毒，轉陰後他也失去了嗅覺，後來才慢慢恢復了一部分，但仍未恢復到正常水平，第二次感染後，他的嗅覺再次失靈。

其次，郝男的肺部功能受到了影響，「肺活量不夠用，大概只有生病前的1/3，跑步、游泳等劇烈的運動現在還不能做。」根據郝男提供的轉陰結果當天（12月24日）南非當地醫院的肺部CT照片顯示，他的左右兩側肺部都蒙上了白色陰影，「我認為肺部的陰影是兩次感染疊加的原因。」他表示南非當地醫生告訴他，肺部功能的恢復還需要漫長的調養。

此外，郝男還感覺自己比生病前更容易困乏，「一周有三四天，上午或下午突然覺得自己沒精神了，躺在床上或者沙發上，轉眼就睡著了，睡醒了以後會渴，找水喝。」此前郝男在接受採訪時曾表示，在感染Omicron期間，他的肺部和咽喉部就感到非常乾澀，像著了火。

郝男表示，目前自己仍在積極調理康復中，希望自己能夠儘早回國與家人團聚，在積極關注回國的機票動態和領館通知，「希望2022年上半年可以有機會回國。」

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