條子鴿PO文影射「謝長廷濫權」免罰！法官：沒造成恐慌

記者陳羿妏／台北報導

北市退休警察「條子鴿」酈俊睿2021年9月間於臉書發文，影射其因攔檢駐日代表謝長廷兒子張維洲（原名謝維洲），而遭嗆聲、甚至懲處，但隨即遭到各方打臉。事後，警方認定該貼文為謠言，依違反社維法將酈男送辦，不過，日前法院審理後裁定不罰，可抗告。

▲警察酈俊睿退休後化名條子鴿。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

回顧案情，酈男2021年9月4日於臉書粉專「條子鴿」發文寫道，「......那年，我剛從國道調京城，上面三天兩頭逼績效......駕駛是位年輕男子，我請他出示證件，他只淡淡回一句『你知道我爸是誰嗎？』然後，雙手抱胸，直視前方，不再說話。......沒想到，他突然衝著我大吼，『莫名其妙，你到底知不知道我爸是誰？』......。沒多久，副分局長直接來電，劈頭就問，『你剛才是不是攔下一部賓士？開他闖紅燈罰單？』......副分局長怪叫一聲，『你不知道他爸是行政院長啊？你還開他罰單？』......隔午，二支申誡靜靜躺在我辦公室，理由四個字，『態度不佳』......而我，則還在一旁懷念那二支申誡，不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念。」被外界認為，貼文影射的人物就是謝長廷兒子張維洲。

▲貼文內容。（圖／翻攝條子鴿臉書）

不過，酈男的說法接續被台北市警局、謝長廷等人打臉，事後還被警方認定是散佈謠言，足以影響公共安寧，依違反社維法送辦。

酈男辯稱，他是在路邊遇到警察攔停民眾，因此有感而發，僅就當時自身所見所聞陳述，並無影響公共安寧的意圖。

對此，法官認為，警方移送時是認定酈男未曾因「態度不佳」的事遭服務機關懲處，與貼文內容不符，但社維法立法目的是在保障社會公共秩序，而非個人名譽。

此外，酈男的貼文雖有影射謝長廷與其子濫用特權施壓，導致酈被懲處，可能造成謝長廷受負面評價，但負面評價是否會轉化成畏懼、恐慌而影響公共安寧，這部分仍有疑問；縱使酈男貼文與事實有出入，但移送機關「士林分局」並未具體舉證貼文如何影響公共安寧，故裁定不罰，可抗告。

據了解，條子鴿本名酈俊睿，從警曾任職保一總隊、台北市警察局、台東縣警局等單位、2020年在台北市警局任內退休，曾參與警察升等考試、警察佐升警察正考試、在台東縣警局任內曾經因救下欲跳橋、燒炭女子躍上新聞版面。