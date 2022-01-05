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社會 社會焦點 保障人權

室友還原木子詐死始末　指控台大違約成「壓垮她的最後一根稻草」

記者崔子柔／綜合報導

台灣大學第二活動中心4日發生墜樓意外，墜落的21歲李姓女學生被發現時已經沒有生命跡象，送醫急救仍宣告不治，有校內學生透露李女就是日前捲入詐死風波的網紅「木子小姐」。死者室友今（5）日清晨則發文闡述事件始末，指控台大未依照和親友的約定，公開李女資訊，成為「壓垮她的最後一根稻草」。

李女室友在Dcard發文指出，李女2日精神狀況嚴重不穩定，在2名室友協助下送醫治療，到萬芳醫院打鎮定劑，直到凌晨3時才由李女父親送回家，因為李女情緒仍未平復，在室友和父親的討論下，認為應讓李女暫時遠離社群軟體，且李女在台大的諮商師也認為這麼做有助穩定病情，便由室友協助，在3日發布李女已經離世的假消息。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲李女室友發文。（圖／翻攝自Dcard）

消息傳開後，台大校安中心便聯絡上李女室友，室友解釋原因並希望校方能協助隱瞞，當時校安中心與諮商室也同意對此保密，沒想到校方在4日早上就將資訊透露給外界，隨後李女開始遭受網友攻擊撻伐，「校方此次的作為，完全罔顧木子對校方的信任，更使木子的病況加劇，這件事也成為壓垮木子的最後一根稻草」。

室友表示，李女從未想過利用自殺來博取個人聲望，她是受到父親和包括他在內的朋友陪伴及攔阻，才繼續留在這世界上，「我認為這是她的人生課題，她已經在很煎熬的病情中不斷掙扎，但這個世界依舊沒有能安放她靈魂的地方」，很遺憾最後沒能阻止憾事發生。

台大女學生墜樓亡疑為網紅木子小姐，父親、同學到派出所製作筆錄。（圖／記者游宗樺攝）

▲李父與李女的同學離開派出所時全程不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

文章曝光後，有些網友替台大方說話，「醫囑要你們營造假死，卻沒有要你們阻止木子看手機接觸社群？看拖不動網友下水了，就打算拖台大下水？」、「現在是要拖下台大挽回李的最後一點尊嚴嗎」、「台大只是提早公布真相罷了」、「你們說你們一群人極力挽留看護他，如果真的這樣那木子為什麼有看手機甚至跑去台大的行為」、「有想過如果台大幫忙隱瞞然後被揭穿的後果嗎...... 台大其實也很為難耶」。

也有人表示，「願仍飽受精神痛苦的人，可以早日康復」、「不管誰對誰錯，只希望這件事可以到此為止了」、「同樣身為病友，可以體會她的痛苦，但也能夠理解社會大眾不能接受的點」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）


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