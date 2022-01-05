女法官堅持不判殺人犯無期　抓包兩人獄中歡愉「情慾連結」影片曝

記者張寧倢／綜合外電報導

阿根廷49歲女法官蘇雅雷斯（Mariel Suarez）上周參與一場關於2009年殺警案是否該判無期徒刑的法庭審理，陪審團的所有法官之中只有她投下反對票。然而，嫌犯布斯托斯（Cristian Bustos）遭判終身獄後，蘇雅雷斯竟然進入牢房和他「親密連結」，畫面全被監視器拍下。

▲阿根廷女法官堅持不判處一名殺人犯重罪，結果一周後被拍到她和犯人在牢中「情慾交流」。（圖／翻攝自推特）

綜合阿根廷《TN Todo Noticias》、英國《每日郵報》報導，女法官蘇雅雷斯2021年12月22日參與了一場針對35歲嫌犯布斯托斯的殺警罪審判，所有法官小組中只有她反對判處布斯托斯無期徒刑，甚至在過往她也曾要求對此案從輕量刑。然而，因為布斯托斯被認為是「高度危險的囚犯」，她個人的異議並不足以影響判決結果，布斯托斯當庭下獄。

Iniciaron un sumario contra la jueza Mariel Suárez, de #Chubut, tras la difusión de un vídeo donde se muestra besandose con un recluso que fue condenado por el homicidio de un policía. La magistrada integraba el tribunal que lo enjuició y votó en disidencia. pic.twitter.com/3i3KgyGRei — Carolina Villalba (@carovillalba09) January 4, 2022

一周之後，蘇雅雷斯12月29日即被拍到，她前往特雷利烏市（Trelew）一處監獄探望布斯托斯，畫面上兩人不僅相談甚歡，還忍不住發生「親密連結」，靠在一起熱情擁吻。據悉，蘇雅雷斯曾被獄警提醒超過規定的會面時間，她還不以為意地表示，「我是法官！」濫用職權向獄警施壓。事發後，高級法院聲明指出，女法官據信有不當行為，將面臨嚴峻調查，甚至相關制裁。

▲女法官先前就曾提出要求，希望為布斯托斯從輕量刑。（圖／翻攝自推特）

報導指出，布斯托斯2009年因為逃獄遭到通緝，當時他和他的一名手足在阿根廷南部村莊科爾科瓦多（Corcovado）被發現蹤跡，警匪雙方展開激烈槍戰，警察羅勃茲（Leandro Roberts）因而遭布斯托斯射殺，另有一名員警受傷，布斯托斯的兄弟也在槍戰中死亡。布斯托斯在審判中認罪，被依殺人罪定罪，最終判處無期徒刑。

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