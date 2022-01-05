搭公車打翻飲料流滿地　司機2動作感動她「換別人早破口大罵」

記者黃翊婷／綜合報導

搭乘大眾交通運輸工具若有攜帶食物或飲料，一不小心就可能打翻。一名網友幫女性友人在臉書社團PO文，分享一則暖心小故事，4日下午5點搭乘新店客運時，她不小心打翻抹茶拿鐵，綠色茶汁流滿地，司機不但沒有生氣，還一邊說沒關係一邊清乾淨地板，旁邊還有一位阿姨說，「要是別的司機，早就破口大罵了」。

▲司機趁著等紅燈的空檔把打翻的飲料清理乾淨。（圖／翻攝自Facebook／我們是新店人！！好山好水，就是愛新店）

這篇文章刊載於臉書社團「我們是新店人！！好山好水，就是愛新店」，原PO的朋友4日下午5點在捷運市政府站搭乘新店客運650路線（基隆路幹線），結果不小心在車上打翻抹茶拿鐵，公車後半部的地板都是綠色茶汁，一名似乎是公務員的女乘客馬上拿出所有的衛生紙幫忙擦，她也趕緊撿起茶杯，並跑到前面跟司機道歉。

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司機回頭看到滿地綠汁有點苦笑，但還是反過來安慰原PO的朋友，等到過了一站剛好遇上紅綠燈，他馬上拿出2大瓶應該是自己工作時要喝的飲用水，衝到後面淋在地板上，接著將車子向車門的方向傾斜，髒水就會自動流出去；等到下一個紅綠燈時，他又不知道從哪裡變出拖把，20秒就把地板回歸原狀，完全沒有耽誤到乘客的時間。

原PO的朋友說，司機在清理時，她一直道歉，對方也一直回應「沒關係，沒事」，旁邊一名乘客阿姨說，「要是別的司機，早就破口大罵了」，讓她超級感動，「新店客運650，車號KKA2553的司機大哥真的心好，專業又能臨機應變！」

其他網友看完全文，也紛紛留言大讚司機脾氣好，「所有的好人都值得尊敬」、「難能可貴的溫馨故事！好司機讚讚」、「司機人好又懂變通，真棒」、「建議可以去電新店客運表示感謝，相信對方也會開心」。