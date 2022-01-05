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中科院爆重大弊端　皇親國戚分食2400億軍力大餅

中科院堪稱台灣國防自主研發大本營，近年竟有36家得標廠商的董監事與該院員工互為親屬，恐衍生弊端。

▲中科院堪稱台灣國防自主研發大本營，近年竟有36家得標廠商的董監事與該院員工互為親屬，恐衍生弊端。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中共軍機頻頻擾台，立法院去年三讀通過2,400億元的《海空戰力提升計畫採購特別條例》，讓國家中山科學研究院在5年內提升各式國造飛彈、海軍艦艇、無人攻擊機等武器系統，全案排除採購法限制，其中的一千八百多億元大餅，更將轉包國內協力廠商，潛藏利益驚人，不過，立法院上週審查國防預算，立委驚覺國軍多項重大武器採購延宕竟與中科院有關，身兼中科院董事長的國防部長邱國正坦言，延宕就是出在管理，也就是人的問題，他會火速解決。

由於中科院人事複雜，不少「皇親國戚」安插在院內占爽缺，連離職人員也在外開公司成為軍火商，蠶食國防大餅，成為國軍戰力提升的一大隱憂。本刊近日就接獲爆料，指中科院有重大人事弊端，包括潛藏現職員工利益衝突、人才遴選任用公信力不足，以及欠缺離職員工旋轉門機制等三大風險。

勇鷹高教機委由中科院研製，象徵國機國造成功，總統蔡英文親臨首飛典禮致謝，中科院院長張忠誠（紅圈者）也合影留念。

▲勇鷹高教機委由中科院研製，象徵國機國造成功，總統蔡英文親臨首飛典禮致謝，中科院院長張忠誠（紅圈者）也合影留念。

更引人非議的是，搶得中科院標案廠商的配偶或親屬，不僅是中科院現職人員，還毫不避嫌地分食近20億元標案，如今即將進行的2,400億元《海空戰力提升計畫採購特別條例》利益更加龐大，不免讓人質疑這龐大的軍火採購大餅會圖利自己人。

立法院上週審查國防預算，立委驚覺大量武器遲交關鍵出在中科院，國防部長兼中科院董事長邱國正（圖）坦言問題出在「人的管理」。

爆料人士說，綜觀2014年至前年，中科院36家得標廠商的董監事人員，居然與該院35名現職員工互為配偶或屬於一等親的親屬關係，其中三人擔任主管、審核及採購等重要職務，所涉利益衝突可能性高，進一步分析這些員工的進用情形，高達26人是該院7年前轉為行政法人後才獲聘用，其餘九人則在中科院仍為公務機關時期即已任用，顯見轉型後才出現較多得標廠商的利害關係人，成為防貪的一大破口。

第二項人事弊端是中科院員工親屬關係複雜，全院共計657組家戶組合、1,372人彼此互為配偶或具有二親等以內的關係，約占2020年底1萬1,542名現職員工的11.89％，其中101組的家戶組合，至少有一位成員擔任主管職務，主管職的家戶組合人數計212人，不免有利用權勢挾帶自己人占肥缺之嫌，讓中科院成為近親繁殖的機關。

面對中共軍機頻頻擾台，立法院去年底緊急三讀通過2,400億元的《海空戰力提升計畫採購特別條例》，讓中科院添置武器守護台海安全。（資料照片）

第三項人事問題是欠缺離職員工旋轉門機制，依照《民法》及《公司法》等相關法規，均針對經理人或董事身分人員，訂有競業禁止規定，公務人員也有旋轉門條款，就連一般民間企業也多與員工訂立類似條款，以防止員工離職一定時間內至相關行業任職，利用職務所得資訊、技術或人脈而為不公平競爭行為，導致原雇主利益受損。

立委費鴻泰日前在立法院國防委員會質詢時，即對此現象提出質疑，並對軍火商頻繁進出中科院憂心；此外，本刊另取得監察院審計部最新調查報告，內容與爆料不謀而合，顯示中科院的人事弊端存在已久，卻遲遲無法改善。

立委費鴻泰（圖）質疑軍火商與中科院關係盤根錯節，多次在立法院質詢。

對於人事衍生的積弊，也有內部資深員工看不下去，寫信向兼任中科院董事長的國防部長邱國正檢舉，本刊透過管道取得信件，發現信中針對中科院的用人、工程、軍火商及宿舍等四大問題點出弊端，直言中科院轉型行政法人後，不但人事鬆綁，歷年不少高層安排親友任職，各採購案或工程單位也找特定廠商綁規格，預算一再追加，恐藏有共犯結構。

有關中科院遭爆料涉及人事管理及招標案件等弊端，中科院公關室表示，人員招考或遴聘過程均依規定辦理，絕無循私，過去雖有文科同仁任職，但後來念理工科研究所深造並獲聘為技術師，至於前院長的女兒在院內工作也是依規定考試入院，投考單位亦非他的職掌範圍；此外，醫務所改建醫院部分，因通膨導致缺工缺料，計畫雖暫擱置，但院內仍增設耳鼻喉科及牙科，積極為同仁謀福祉。


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