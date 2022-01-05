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人妻泡溫泉「9天104萬觀看」被網狂酸　老公超高EQ回應了

▲▼「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒畫面讓46萬人朝聖：本想大聲斥責的。（圖／翻攝hang.tv IG）

▲阮秋姮曾在107年國慶大會擔任主持人。（圖／翻攝hang.tv IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

有「越南周子瑜」封號的新住民阮秋姮，與從事影片工作的老公John一起經營Youtube頻道「Hang TV - 越南夯台灣」，其中阮秋姮到苗栗泡溫泉的影片在短短9天內達到104萬人次觀看，卻也吸引不少酸民造訪。因此，John也針對網友的話做出高EQ回應，「身材好本來就是我太太眾多優點的其中一項，和她的其他許多長項一樣，是我影片輪流會展現的題目。」

阮秋姮與老公John日前到苗栗3天2夜遊玩，分享入住的溫泉旅館及家人間相處過程，短短9天就讓該影片的觀看次數達到104萬，許多粉絲也驚嘆阮秋姮當了媽媽後身材卻非常好，讓人羨慕。然而，也有酸民說，「非常難理解為何他先生會如此把自己太太的身體暴露在別人前，希望不是為求點擊數吧～」。

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針對該名網友的回應，John坦言這支影片是頻道中流量爬升最快的，因此吸引許多本來不認識他們的網友，也讓這些人產生誤解，「我的太太對於如何展現自己有全然的自主權，我無權指使他怎麼做，頂多有時我感到場合不適宜會給點建議。而如今是在溫泉會館、泳池畔，場合合理。」

▲▼人妻泡溫泉「9天104萬觀看」被網狂酸　老公超高EQ回應了。（圖／翻攝Hang TV-越南夯台灣）

▲▼阮秋姮與老公John一起經營Youtube頻道「Hang TV - 越南夯台灣」。（圖／翻攝Hang TV-越南夯台灣）

▲▼人妻泡溫泉「9天104萬觀看」被網狂酸　老公超高EQ回應了。（圖／翻攝Hang TV-越南夯台灣）

John表示，太太在溫泉會館內穿著比基尼，性感身型被網友稱讚，過程中也獲得自信，「我覺得很好」，且影片是他們夫妻間的共同創作，會在彼此審核後才發布，「邏輯上不是我去暴露我太太，是我協助她展現自己。」

John說，他身為影片從業人員，對於影像尺度的拿捏自有想法，覺得舉手投足流露出性感沒有問題，刻意擺弄姿勢意圖勾人性慾才是超過尺寸，也可以保證頻道中不會出現後者的情況。

▲▼「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒畫面讓46萬人朝聖：本想大聲斥責的。（圖／翻攝hang.tv IG）

 ▲▼阮秋姮與家人出遊的影片，PO出9天就有104萬的觀看次數。（圖／翻攝hang.tv IG）

▲▼「越南周子瑜」泡溫泉！入浴20秒畫面讓46萬人朝聖：本想大聲斥責的。（圖／翻攝Hang TV - 越南夯台灣YT）

面對網友的話，John直球面對；他認為身材好本來就是妻子眾多優點之一，他會在各個影片中會輪流展現妻子每方面的長處、優點，「若有新的網友因為這個題目認識我們，進而認識越南的真實樣貌、對於在台灣的越南人多些理解與認同，那也是很好的事情。」

網友看完John的說法後紛紛留言，「他可能覺得應該泡溫泉要穿高領毛衣配羊毛褲吧」、「先生回得很棒」、「五字總結：羨慕、忌妒、恨」、「心中有鬼，看什麼都是鬼」、「很棒的回覆，無禮的人顯然不懂何謂身體自主權」、「我在影片中看到的是美麗的孕後太太努力想找回身材的自信，因為另一半給予的安全感，才能這麼自然地呈現秋姮本身的優點。」

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