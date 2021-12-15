表弟想在藥廠工作…他看科系傻眼「讀錯了」　內行人反讚：超吃香

▲表弟畢業想在藥廠上班，他一看科系傻眼「讀錯了吧」，內行人反讚「選對了」。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／趙蔡州報導

找到符合自已興趣，又對未來出路、薪資待遇有幫助的科系，是每位大學生的必經之路。一名網友在批踢踢表示，他日前與表弟聊天，得知表弟正在攻讀化學系，未來目標是到藥廠工作，讓他覺得相當奇怪，認為應該選生物科技系才對，「是不是念錯科系了」，貼文一出立刻引發熱議。

原PO在批踢踢表示，他日前與表弟聊天時，得知對方目前在大學讀化學系，畢業後想到藥廠工作，他卻越想越覺得奇怪，「如果想去生技公司上班，應該要讀生物科技系吧，為什麼是讀化學呢」、「化學正常應該是去台塑傳產上班吧，表弟是不是唸錯科系了」。

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其他網友看了紛紛表示，「藥廠幾乎都化學或化工吃香」、「一句話，藥廠不是生技公司，化學系才吃香」、「時間再來一次，我一定改讀化學系」、「偉大的生物學家都是唸化學居多」、「藥物本來就會以化學、化工為主，化學走研發，化工走量產吧」。

也有許多內行人解答「我在藥廠公司上班，公司還真的一堆化學系的，品檢需要化學的來幹啊」、「在外國的大藥廠有在養細胞，這種的生科比較有用，台灣都是小分子藥物合成，或買原料藥來製作，所以化學系比較有用」。

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