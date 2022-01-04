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被韓國瑜一招收服！黑韓網紅「良心上過不去」：國民黨都該學學

▲廣告小妹的老公身為韓粉，一口氣買了三本新書。（圖／翻攝自Facebook／凡槿（廣告小妹）、韓國瑜）

▲廣告小妹的老公身為韓粉，日前一口氣買了三本新書。（圖／翻攝自Facebook／凡槿（廣告小妹）、韓國瑜）

記者鄒鎮宇／綜合報導

前高雄市長韓國瑜近日推新書《韓先生來敲門》，吸引上萬韓粉支持。對此，廣告小妹表示，她惹老公生氣，因此決定求助老公的偶像韓國瑜。沒想到，韓國瑜1小時後立刻貼心回覆，讓廣告小妹感嘆，「今後沒得黑了。良心上過不去」。

廣告小妹4日在臉書發文表示，她不小心惹老公（綽號班長）生氣，因此求助老公的偶像韓國瑜幫忙，希望可以請韓國瑜在新書中手寫一段話，請老公不要生氣，但推算簽完加上寄送時間，又擔心會趕不上老公回紐約的時間。

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沒想到，廣告小妹1小時後竟收到韓國瑜傳來的一段影片。影片中，韓國瑜感謝廣告小妹的韓粉老公，除了附上親筆簽名的畫面之外，還勸廣告小妹的老公「聽某嘴，大富貴（台語：聽老婆的話才會發大財）」，讓廣告小妹深受感動，「欸等等，我不是要致歉的嗎？不管，這大好教育老公時機不容錯過。」

▲▼韓國瑜一招收服黑粉！網紅「良心上過不去」：國民黨都該學學。（圖／翻攝廣告小妹臉書）

▲韓國瑜幫廣告小妹勸老公聽話，直接讓她這個黑粉轉變。（圖／翻攝廣告小妹臉書）

廣告小妹透露，她跟幾位朋友過去組了一個黑粉群組，裡面常討論各種人物，尤其以韓國瑜的出現頻率最高，但在這次的事件後，她也將影片傳到群組分享並感嘆，「怎麼辦，今後沒得黑了。良心上過不去。」

此時，群組內的朋友們看完影片也說，「要是妳從此脫離我們的隊伍，是可以理解的。他那誠懇的語氣，我都快黑轉粉了。」

最後，廣告小妹認為，韓國瑜會有許多死忠支持者並不是沒有原因的，「國民黨其他人都該學學」，並再次跟老公道歉，請求原諒。

「想看影片！」網友看完紛紛留言，「妳是班長的有求必應婆」、「韓先生設想周到」、「原來韓總這麼會做人」、「後來這一年看下來，我對韓國瑜還比較有好感（本來看到他就想翻白眼」、「韓先生很會做人這點是一直都無庸置疑的，做事就...」、「售後也太好，突然覺得有點難討厭他」。

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