499吃到飽將走入歷史？內行分析：是兩難

▲目前網路4G吃到飽的方案選擇已經越來越少。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣大哥大在2021年尾拋出震撼彈，宣布將合併台灣之星，引起台灣電信業者一陣波瀾，就有網友擔心，台灣的電信業將回歸三大兩小「三國鼎立」的時代，是不是也就意味著低價的網路吃到飽方案將走入歷史，引起一陣熱議。

有網友在PTT通訊板（MobileComm）發文指出，亞太明年六月底前讓出股份給遠傳，台灣之星被台哥大收購，意昧著三大兩小的電信業格局重回三國鼎立，除了精打細算雙十一終身低價吃到飽合約的用戶瑟瑟發抖，價格破壞者不復存在，「是否變相表示未來低價吃到飽的合約再也不會出現了？當初辦1399方案被笑盤子的人現在應該快笑死，你終究要辦1399的為什麼不一開始就辦？」

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對此，就有其他網友回覆，「這是2難，你要低價吃到飽，但人家要活下去」、「1399沒被笑就不錯了」、「4g就算限速10M也很夠用」、「LM211爽用」、「台星88和188終身繼續用看著盤子們加油」。

至於台灣之星的終生5G吃到飽用戶，台灣大哥大總經理林之晨曾承諾，會履行雙方合約。但可確定的是兩邊用戶可享有更大網的網内互打優惠，現有4G用戶涵蓋將加大1.5倍，5G涵蓋激增3倍。