12周大嬰斷17根肋骨　遭媽男友活活打死！他「裝慈父」假哭全被拍

▲ 僅出生12周的泰迪遭米契爾及露西虐死。（圖／Cambridgeshire Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國2019年發生一起驚悚的虐童案，一名出生僅12周的男嬰遭母親的男友活活打死，男子卻始終假裝是個慈愛的父親，還謊稱是男嬰的親生父親，最終仍因謀殺罪被判18年徒刑。他如假亂真的慈父演技全被鏡頭拍下，近來再度引起關注。

《鏡報》報導，31歲男子米契爾（Kane Mitchell）和29歲女友露西（Lucci Smith）同住，2019年在二人家中虐待露西僅12周大的兒子泰迪（Teddie Mitchell），導致他17根肋骨、頭骨及鎖骨骨折，大腦、脊椎及眼睛都受到傷害，傷重身亡。

英國電視節目近來揭露背後案情，令這起事件再度受到關注。當時率領調查的探長湯普森（Lucy Thompson）說明，「米契爾完全沒有任何懊悔或同情心，我發現這是真正困難之處。」

警方以追蹤受害者的名義，密切監視米契爾及露西，警探身上的隨身密錄器也拍下他們的一舉一動，包括米契爾在加護病房抱著泰迪哭喊「來吧，孩子，爸爸在這」的畫面。而他被捕時也仍假裝對泰迪百般疼愛，在眾人面前大喊，「我XX的不這麼想，天啊，我絕對不會傷害一個孩子，我不會離開我的孩子。」但泰迪身上的傷勢便能證明，是米契爾殺了他。

調查發現，米契爾抓著泰迪的頭部撞向堅硬的平面，並徒手壓碎他脆弱的身軀，反覆施暴5至6次，且他並非泰迪的親生父親，最後在今年2月被判18年徒刑。露西則延誤撥打急救電話的時機，因虐童罪被判2年社區命令（Community Orders）。

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