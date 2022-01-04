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虎年首日半路遇「野生老虎」！她隔天驚遇另一隻…原地對看畫面曝

▲▼吉林女兩天看到兩老虎。（圖／翻攝自影片）

▲吉林女兩天看到兩老虎。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

運氣真的太好了！吉林一朱姓女士虎年第一天與閨蜜駕車兜風，結果在某山村附近偶遇一隻小老虎。次日，她再次駕車前往同一地點，又幸運地看到一隻大老虎。她說，「連續兩天看到老虎，真的是挺幸運的。」

1月1日，吉林延邊的朱女與好友駕車在琿春市三道溝村附近兜風，偶遇一隻小老虎。她們在車上拍下小老虎的影片，只見一隻胖乎乎的小老虎歡快地往樹林裡跑去。朱女在影片中連聲喊道，「跑了，跑了，小老虎，真的是小老虎！」

她接受媒體採訪時說，老遠就在路上看到一隻小老虎，肉乎乎的，看到車來了，就直往山上蹦，往前跑了幾步後，還停下來，調皮地回頭瞅瞅扭她們。朱女說，「新年第一天看到老虎，特別興奮。」

▲▼吉林女兩天看到兩老虎。（圖／翻攝自影片）

次日，朱女和好友再次駕車前往看到小老虎的地點，沒想到，這次看到一隻大老虎。她驚呼，「啊，我的天吶，真的是大老虎，好激動。」朱女說，「頭一天看到小老虎，大家都說，是不是還得再去一趟，看看牠媽去，沒想到真的看到了。」

她興奮表示，「快要出路口的時候，看到一隻大老虎，朋友還說，眼睛都花了，瞅啥都是老虎，我仔細一瞅，不對，真的是老虎，大老虎！」

「看到大老虎心情跟小老虎完全不一樣，大老虎不跑，牠一點不害怕我們，牠進到樹林裡之後，就在那坐著看著我們，可不敢下車，太危險了，」朱女說，「連續兩天看到老虎，真的是挺幸運的。」

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