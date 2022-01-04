女孩休息區上廁所被男友丟包　崩潰大哭：又冷又餓差點暈過去了

記者魏有德／綜合報導

大陸貴州一名女孩昨（3）日跟男友出遊時，在高速公路的休息站臨停上廁所，不料，女孩上完洗手間發現男友竟已駕車離開。女孩手機擺在男友車上一時無法聯繫上他，又冷又餓的女孩在休息站氣到崩潰大哭，幸好在駐警的幫忙下聯繫上粗心的男友將其接回，結束這場無厘頭式的鬧劇。

▲女孩在高速公路上被男友「丟包」2小時，崩潰大哭。（圖／翻攝微博）

據了解，這名女孩在休息區上完廁所後，發現男友已駕車離去，身上沒帶手機的她只能在原地等待，經過約2小時，女孩終於受不了嚴寒天氣和餓肚子的痛苦，在休息站崩潰大哭。當地員警找上女孩時，女孩向其哭訴，「我差點就暈過去了，我又沒有手機，只是去上個廁所。」

▲休息站員警協助女孩聯繫男友回來接她。（圖／翻攝微博）

針對男友的「粗心」行為，網友紛紛跳出來用「分手」刷屏，有網友表示，「確定是真的忘了嗎？分手吧！」；「故意的吧」；「是故意要分手吧」；「這種男友不分是要等著過年嗎？」；「車上就兩個人還能忘？」

也有眼尖的網友指出，「開瑪莎拉蒂？」；「服務區上廁所沒手機怎麼掃碼？」；「貴州防疫漏洞啊！」；「男友開的後座門，應該是坐後座忘了」；「警察很閒嗎，管你們這些破事」。