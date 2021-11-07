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國1西螺服務區男廁管「漏尿」騷味四溢　民眾踩尿上車臭炸

▲國道1號西螺服務區南站男生廁所目前正在進行整建工程，目前暫時闢設臨時廁所。（圖／ 高公局中區養護工程分局提供）

▲國道1號西螺服務區南站男生廁所遭民眾投訴指出臨時廁所，管線滲漏尿液外洩地上，鞋底踩到尿，回到車上，整車都是尿臭味。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

高公局為提升服務區品質，將使用率較高公廁陸續改建，國道一號西螺服務區南站男廁整建，預計年底完工，目前暫時闢設臨時廁所。近日遭民眾投訴指出臨時廁所，管線滲漏尿液外洩地上，鞋底踩到尿，回到車上，整車都是尿臭味。高公局中區養護工程分局今說明，設施損壞部分均已立即修復，並將加強清潔。

國道1號西螺服務區車流、人流數相當高，南站男生廁所目前正在進行整建工程，工程告示板載明公廁整建工程總經費約5721萬元，工期到12月26日止。日前遭用路人投訴，臨時廁所髒亂不堪，管線滲漏尿液外洩地上，鞋子踩著尿回車上，整車都是尿臭味，並指出，繳費行駛國道，卻得到如此糟糕的設備。

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▲國道1號西螺服務區南站男生廁所目前正在進行整建工程，目前暫時闢設臨時廁所。（圖／ 高公局中區養護工程分局提供）

▲國道1號西螺服務區南站男生廁所目前正在進行整建工程，目前暫時闢設臨時廁所。（圖／ 高公局中區養護工程分局提供）

高公局中區養護工程分局今說明表示，西螺服務區公廁改建，施工期間設置臨時廁所供民眾使用。 經查主要乃因為臨時公廁屬開放性，味道較易飄散；有關部分設施損壞部分均已立即修復，另為降低異味情形，尖峰時段加派人力透過使用大量清水、加強清洗頻率、輔助高效清潔液、並增購防水地墊等方式，將民眾不便減至最低。

高公局中區養護工程分局強調，公廁整建期間使用臨時公廁，確實會對民眾使用公廁造成影響，將加強清潔頻率與強度，並請民眾多予配合、支持與體諒，公廁將於近期改建完成，屆時即可使用更優質的服務區公廁服務。

▲國道1號西螺服務區南站男生廁所目前正在進行整建工程，目前暫時闢設臨時廁所。（圖／ 高公局中區養護工程分局提供）

▲民眾所投訴設施損壞部分均已修復，另為降低異味情形，尖峰時段加派人力透過使用大量清水、加強清洗頻率、輔助高效清潔液、並增購防水地墊。（圖／ 高公局中區養護工程分局提供）

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