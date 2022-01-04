「除夕到初6全在娘家過！」媳婦開大絕不用見婆婆　網驚呼：很高招

▲人妻想出一招過年不用回婆家。非當事人。（示意圖／翻攝自shutterstock）



記者黃可昀／綜合報導

每到過年很多媳婦煩惱的都是「面對婆家」，到了初二還要擔心是否能回娘家！一名人妻自曝，她已經為今年過年想出一個妙招，可以順理成章除夕到初6都待在娘家，「以後我每年都要這樣過年！豬隊友你就犧牲一下吧！」

人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」匿名發問，「大家對過年有對策了嗎？我有！」她計畫在除夕前一天跟老公大吵一架，最後兩人不歡而散，她就能正大光明的行李收一收直接回娘家，接著從除夕待到初6，「給老公小孩跟巫婆開開心心過年」，不用面對彼此大家都輕鬆，更洋洋得意地打算每年都要這樣做。

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▲過年面對婆家壓力大到寧願跟老公吵架。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



網友對於這方式看法兩極，一派的人大讚很高招，「哈哈哈我的招數竟然被妳學走了」、「這個情況我同事家發生過，最後結果就是每次過年都各過各的喔，假日或連假也是回娘家，我同事過得很爽，也認為吵架吵的很值得」、「謝謝老師，我學會了。」

另一派的人指出，每年這樣做對小孩、婆媳關係都有負面影響，不如直接講開，「那乾脆不要結婚吧！年年都在娘家過年，怎麼可以這樣做，為了不回婆家跟老公吵架，對孩子的影響有多大啊」、「以後你的媳婦老是跟你兒子吵架，吵完轉了回娘家，每次吵，每次回娘家，試問你會怎樣」、「為什麼不直接說就好了？自己不想當壞人就把別人變壞，自己再坐享其成。」