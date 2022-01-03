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2士兵酒駕肇事下場慘了！　海軍大怒：三大過撤職

田單軍艦捍衛海疆

▲田單軍艦捍衛海疆。（資料照／非事件當事人／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

海軍艦隊指揮部3日表示，田單軍艦一名柯姓與反潛航空大隊董姓士兵，於110年12月31日休假期間，酒後共乘機車肇生傷亡事件，全案現由檢警單位依法辦理。

海軍艦隊指揮部表示，肇生此案本部除深表遺憾外，為維護軍譽，對於柯兵無視酒駕禁令，本部秉嚴考核、嚴淘汰原則，將依規定召開懲罰評議會，核予「大過三次」懲處，並辦理撤職，絕不寬貸。

此外，海軍艦隊指揮部表示，將會持恆加強官兵軍、法紀教育，援引為案例宣教，防止類案再生。

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