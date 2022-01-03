　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美MMA格鬥冠軍離奇失蹤2年　曝屍深山剩白骨！弔詭死因吸關注

▲▼美MMA格鬥冠軍離奇失蹤2年　曝屍深山剩白骨！非自殺也非他殺。（圖／翻攝推特）

▲寇尼格在失蹤2年後，被人發現陳屍山林中。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國知名綜合格鬥賽（MMA）冠軍寇尼格（David Koenig）2020年2月被通報失蹤，家屬與警方近2年來遍尋不到人，直到2021年12月22日一位密蘇里州居民在林中撿拾鹿角時，才意外讓寇尼格的屍骨曝光。法醫鑑定寇尼格死時為25歲，但檢測無人何外傷跡象，目前尚不清楚確切死因，全案如謎團一般引起討論。

綜合外電報導，寇尼格最後一次現身的時間是2020年2月8日，他在密蘇里州布朗森市（Branson）一間旅館下塌，但從此再也沒人看見過他。警方接獲家屬通報後動員大量警力進行地毯式搜查，甚至跨州調閱相關通聯和信用卡刷卡紀錄，也印製傳單尋人，近2年多來卻沒有任何回音。

一名布朗森居民在2021年12月22日深入山林撿拾鹿角，意外發現林中一具人類骸骨。警方立即在現場展開進一步搜索，找到寇尼格的證件和所有物，並將骸骨送驗後，由法醫團隊證實是寇尼格的遺體，但他們卻說死因並非自殺，也沒有任何外力跡象，寇尼格獨自陳屍野外的原因為何，仍是一團謎。

▲▼美MMA格鬥冠軍離奇失蹤2年　曝屍深山剩白骨！非自殺也非他殺。（圖／翻攝推特）

▲協尋網站更新寇尼格的死訊。（圖／翻攝推特）

寇尼格的母親崔西（Tracy Koenig）表示，當初她得知兒子失蹤已經是一個月後的事，當晚她立刻傳訊息向寇尼格的朋友們求助，因為她擔心兒子已經身陷危險。她說寇尼格有多年毒癮史，「他到某個地方突然連續幾天或幾個星期不跟我們聯絡，早已不是什麼不尋常的事。我們一開始真的以為他又來了（吸毒）。」

寇尼格拿下MMA冠軍後，正努力成為一名專業的MMA格鬥家，但在他失蹤後，各界人士如志工、粉絲和陰謀論者都紛紛加入地毯式搜查，他們也都在討論寇尼格究竟發生了什麼事，但至今無人曉得。

「他是你見過一次面就永遠不會忘記的人」，崔西在號召搜救寇尼格的臉書專頁上寫道，「他是一個很棒的人，總是不吝於付出，能叫他一聲兒子是我非常驕傲的事。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

► 用這台除濕機不怕電費爆表

ET快訊
最大紅包看這次！抽中大賺32萬　力智今起公開申購3天
旅美投手胡智為求婚前樂天女孩艾璐　甜曬喜訊「謝謝妳相信我」
高雄酒駕撞毀一家四口！林阿嬤憔悴坐病房外　2個原因不敢回家
金曲歌后開唱「離奇大走音」震撼PTT！　車禍現場超慘烈…原因
北市再爆3家防疫旅館群聚　累計6間淪陷！這區最多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美MMA格鬥冠軍離奇失蹤2年　曝屍深山剩白骨！弔詭死因吸關注

南非國會大火燒塌屋頂「整層樓毀」　50歲嫌犯落網

以色列日激增近4300例　60歲以上民眾與醫護要打第4劑

大馬熱門景點旁湖泊「驚見女浮屍」　遺體3天泡爛、頭皮脫落

印度神童曝2022年「全球性災難」！這2月份疫情、經濟都崩潰

印尼憂煤炭短缺影響發電！當局頒「出口禁令」...中日韓要擔心了

女星才去世4月！婆婆公開招新媳　網看條件傻眼：凌晨就要起床做飯

烏俄邊境才停火10天　烏克蘭1士兵重傷陣亡！拜登今與烏國總統通話

濟州海灘發現恐怖屍體！「嚴重腐爛」噴血冒泡　警方曝光驚駭真相

男童拍抖音超夯「咻聲瓶」挑戰　結果全身嚴重燒傷！消防局急警告

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

品冠8歲兒唱《門沒鎖》爆紅　「虎子無犬父」遺傳美聲

台中滷味店氣爆瞬間畫面曝！2員警就在現場...衝店內搶救老闆娘

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！　 友心疼揭她現況：過不了這一關

驚悚瞬間！聯結車「撞破」分隔島　釀13車連環撞...女駕駛目擊尖叫

惡霸犬沒肉吃露無辜臉「絕望掉手」　上演悲情瓊瑤劇！媽嘆：才剛吃飽

美MMA格鬥冠軍離奇失蹤2年　曝屍深山剩白骨！弔詭死因吸關注

南非國會大火燒塌屋頂「整層樓毀」　50歲嫌犯落網

以色列日激增近4300例　60歲以上民眾與醫護要打第4劑

大馬熱門景點旁湖泊「驚見女浮屍」　遺體3天泡爛、頭皮脫落

印度神童曝2022年「全球性災難」！這2月份疫情、經濟都崩潰

印尼憂煤炭短缺影響發電！當局頒「出口禁令」...中日韓要擔心了

女星才去世4月！婆婆公開招新媳　網看條件傻眼：凌晨就要起床做飯

烏俄邊境才停火10天　烏克蘭1士兵重傷陣亡！拜登今與烏國總統通話

濟州海灘發現恐怖屍體！「嚴重腐爛」噴血冒泡　警方曝光驚駭真相

男童拍抖音超夯「咻聲瓶」挑戰　結果全身嚴重燒傷！消防局急警告

女童尿床！惡保母聯手小王虐死　資深警：沒看過這麼殘忍手法

美MMA格鬥冠軍離奇失蹤2年　曝屍深山剩白骨！弔詭死因吸關注

胡智為求婚成功！情定樂天女孩「艾璐」　兄弟鄭凱文見證

李靚蕾翻版！陸男星驚爆「婚內出軌」　前妻出槌列4罪狀痛訴離婚騙局

旅美投手胡智為求婚前樂天女孩艾璐　甜曬喜訊「謝謝妳相信我」

TVB視后爆冷門網怒譙吃屎…陳曉逆風發祝賀文！　深夜大戰酸民

最大紅包看這次！抽中大賺32萬　力智今起公開申購3天

立陶宛遭中國惡意擋關　台灣相挺！2萬瓶酒全包了

獸父4年性侵猥褻92次！　辯女兒「性成癮」被情慾綑綁才亂倫

1月可能是下波本土疫情爆發點　台大醫曝染疫風險最高族群

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

國際熱門新聞

印度神童預言！2022年這2月迎全球性災難

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

女星去世4月婆婆就招新媳　「凌晨就要做飯」超嚴苛

熱門景點「驚見女浮屍」　遺體3天泡爛

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

男童拍抖音「咻聲瓶」挑戰　結果全身燒傷

以色列疫情加劇　60歲以上民眾與醫護要打第4劑

護士沒事老公卻確診　科學家估有人天生抗新冠

喪屍松鼠瘋狂嗜咬　48小時18人見血

南非國會大火損失慘重　50歲嫌犯落網

這國2021年底竟遭魚屍狂砸　爆發異象原因曝

全球最長壽田中加子迎119歲　距120歲目標剩1年

各劑疫苗降低Omicron症狀與住院風險一次看

海灘發現恐怖屍體！「嚴重腐爛」噴血冒泡

更多熱門

相關新聞

纜車結冰卡住　21人懸吊高空跨年

纜車結冰卡住　21人懸吊高空跨年

美國新墨西哥州一處纜車12月31日晚間結冰故障，導致2台纜車車廂卡在半空中，受困的21人只好在纜車內跨年，所幸最終全數安全脫困。

這國2021年底竟遭魚屍狂砸　爆發異象原因曝

這國2021年底竟遭魚屍狂砸　爆發異象原因曝

0°C下冬泳！比基尼辣妹火辣濕身迎2022

0°C下冬泳！比基尼辣妹火辣濕身迎2022

肯德基員工「疫情全勤獎金」高達28萬

肯德基員工「疫情全勤獎金」高達28萬

跨年慘逃命！美小鎮野火狂燒千棟房屋

跨年慘逃命！美小鎮野火狂燒千棟房屋

關鍵字：

美國MMA北美要聞格鬥冠軍David Koenig

讀者迴響

熱門新聞

肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死

割包皮有多痛？「疼痛等級PK」結果驚呆網

劉品言曝小姐私照　網入戲指認兇手

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

雷／《全明星3》紅藍隊長出爐！

王力宏原本也要唱跨年！「彩排錄音曝光」粉絲哭了

酒駕撞毀一家四口　林阿嬤理髮賺錢顧兒孫

小家庭每月「狂燒10萬」　網驚：太省了吧

台中女看五月天演唱會搭專車返家　睡醒又在高雄

開工日回暖3天！這天冷空氣突襲急凍13度

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

攝影棚活春宮！女星偷吃男高層　他撿到「用過衛生紙」

快訊／國道3號15車連環撞！

吃火鍋「1週極限次數」曝！醫警告：超過傷心腎

4歲童遭鄰居拐賣　隔33年手繪地圖找到媽媽

更多

最夯影音

更多
台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」

台中女看五月天演唱會搭專車回家 一路狂睡！醒來又在高雄「被關車裡」
跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

ELLA炸場嗨唱《三天三夜》 《來個蹦蹦》勁寶開頭有夠可愛

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

愛情來了！她上班途中驚遇癡漢狗　追10mins終撲到腳...忘情上下扭動

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

台中中國附醫商圈滷味店突氣爆　震退2巡邏員警！下秒衝進店救人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面