美MMA格鬥冠軍離奇失蹤2年　曝屍深山剩白骨！弔詭死因吸關注

▲寇尼格在失蹤2年後，被人發現陳屍山林中。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國知名綜合格鬥賽（MMA）冠軍寇尼格（David Koenig）2020年2月被通報失蹤，家屬與警方近2年來遍尋不到人，直到2021年12月22日一位密蘇里州居民在林中撿拾鹿角時，才意外讓寇尼格的屍骨曝光。法醫鑑定寇尼格死時為25歲，但檢測無人何外傷跡象，目前尚不清楚確切死因，全案如謎團一般引起討論。

綜合外電報導，寇尼格最後一次現身的時間是2020年2月8日，他在密蘇里州布朗森市（Branson）一間旅館下塌，但從此再也沒人看見過他。警方接獲家屬通報後動員大量警力進行地毯式搜查，甚至跨州調閱相關通聯和信用卡刷卡紀錄，也印製傳單尋人，近2年多來卻沒有任何回音。

一名布朗森居民在2021年12月22日深入山林撿拾鹿角，意外發現林中一具人類骸骨。警方立即在現場展開進一步搜索，找到寇尼格的證件和所有物，並將骸骨送驗後，由法醫團隊證實是寇尼格的遺體，但他們卻說死因並非自殺，也沒有任何外力跡象，寇尼格獨自陳屍野外的原因為何，仍是一團謎。





▲協尋網站更新寇尼格的死訊。（圖／翻攝推特）

寇尼格的母親崔西（Tracy Koenig）表示，當初她得知兒子失蹤已經是一個月後的事，當晚她立刻傳訊息向寇尼格的朋友們求助，因為她擔心兒子已經身陷危險。她說寇尼格有多年毒癮史，「他到某個地方突然連續幾天或幾個星期不跟我們聯絡，早已不是什麼不尋常的事。我們一開始真的以為他又來了（吸毒）。」

寇尼格拿下MMA冠軍後，正努力成為一名專業的MMA格鬥家，但在他失蹤後，各界人士如志工、粉絲和陰謀論者都紛紛加入地毯式搜查，他們也都在討論寇尼格究竟發生了什麼事，但至今無人曉得。

「他是你見過一次面就永遠不會忘記的人」，崔西在號召搜救寇尼格的臉書專頁上寫道，「他是一個很棒的人，總是不吝於付出，能叫他一聲兒子是我非常驕傲的事。」

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