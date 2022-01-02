美國纜車結冰卡住　21人懸吊高空整夜！下班回不了家直接跨年

Sky 7 flies over Sandia Tram rescue Sky 7 is flying over rescue efforts at Sandia Tram where 20 people have been stuck since last night: 由 KOAT 發佈於 2022年1月1日 星期六

記者詹雅婷／綜合報導

美國新墨西哥州一處纜車12月31日晚間結冰故障，導致2台纜車車廂卡在半空中，受困的21人只好在纜車內跨年，所幸最終全數安全脫困。

美聯社報導，這起事故發生地點在桑迪亞山頂纜車（Sandia Peak Aerial Tramway），當時總共有21名纜車及山頂餐廳員工搭乘纜車，其中20人共乘1台纜車下山回家，另1人則是要上山值夜班。然而當時濕氣及低溫等條件造成嚴重結冰現象，加上風很大，不得不停止纜車運作，導致人員受困整晚。

Been stuck in Tram since 9p....rescue happening soon. 由 Colleen Elvidge 發佈於 2022年1月1日 星期六

伯納利歐郡消防局發言人阿奎拉斯（Robert Arguellas）表示，救援人員接報後，在2022年元旦清晨徒步趕往20人纜車所在位置，先是提供毯子等物資給受困者，接著再利用繩索等工具，把人從距離地面26公尺高的地方，一個個垂降至地面，接著護送他們前往直升機起降點，並分批載下山。

另方面，當時搭乘上山方向的員工，因為纜車位置在山上較高之處，且車廂距離地面太遠，無法利用繩索脫困，僅能透過纜車剩餘動力緩緩移動至救援點，接著救援人員利用繩子把第21人放下來。

阿奎拉斯表示，救援人員先救出下山方向的20人後，經過數小時，也成功讓獨自受困的第21人，全員順利脫困且沒有受傷。

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