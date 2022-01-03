女同事穿破洞牛仔褲　調查官摸腿問「冷不冷」性騷5女下場曝

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗地院王姓少年調查官被4名女同事指控性騷擾，其中一人因為穿有破洞的牛仔褲，竟遭摸大腿問「這樣會不會冷」，另外，在他任職期間，還曾騷擾一名受觀護少女而被記大過。雖然王男聲稱不是故意的，但懲戒法院經審理後不採信他的說詞，裁定降2級改敘，全案仍可上訴。

▲D女穿有破洞的牛仔褲，竟遭王男伸手摸大腿。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

判決書中提到，苗栗地院調查保護室何主任在2020年11月16日、19日分別訪談4名女性同仁，她們均表示王男常有不適當的舉動，也都有被不當碰觸的經驗，因為不想破壞同事關係，所以遲遲未提出正式的性騷擾申訴。

A女表示，2019年3月間剛分發到苗栗地院，王男教她如何在假日刷卡開啟柵欄，竟然直接伸手拿她掛在頸上的感應卡去感應機器，手肘刻意碰觸胸部2次；同年6月間王男突然跑來辦公室，說她買的沙發不符合人體工學，還叫她坐下，並用手摸大腿外側，「我立刻站起來，他手掌朝上放在我原本坐的地方，叫我坐下來，說沙發高度不符合人體工學。」

B女說，2020年7月間在辦公室和志工講話，王男經過時用手揮了她的背部到臀部，同年8月又在辦公室門口碰她的左手臂。C女也說，2020年8月在辦公室的冰箱前曾被王男拍肩膀，身體接觸，之前也會如此，但她不喜歡那樣的行為，「要做什麼可以用說的，不必動手。」

D女提到，2019年底前往某中學慰輔少年，發資料給少年填寫時，被王男碰觸臀部，過去在辦公室影印機前影印文件時，也曾被碰過臀部；2020年8月兩人一起搭公務車出差，「我穿大腿有破洞的牛仔褲，兩人坐在後座，他的手直接過來要摸我大腿的洞，問『這樣會不會冷？』我猛然快速用手蓋住。」

此外，王男在2013年間曾利用職務之便，對受觀護少女先後2次不當接觸身體，造成少女不舒服，因而被記大過，後來僅負責分辦男姓少年案件。如今又被4名女同事指控性騷擾，主管單位單面告誡王男仍未改善，苗栗地院考績委員會綜合審酌後，決議移送懲戒法院審理。

▲王男曾因騷擾受觀護的少女而被記大過。

對於上述指控，王男辯稱，主任沒有明確告知到底是那些情境、動作讓女同事感到不舒服，以至於提醒自己要注意的地方不夠完整，他真的是不小心在轉身時碰到同事的臀部，所以才沒有在第一時間道歉，卻讓人誤以為是明知故犯、行為不檢，這一點讓他感到很委屈。

不過，移送懲戒法院經審理後認為，4名女同事對事實陳述詳盡明確，王男提出的書面答辯也沒有否認曾碰觸部分女同事身體的事實，卻辯稱沒有性騷擾的意思，非有意碰觸，或表示不記得、主管沒有明確告知等等，顯然是避重就輕之詞，尚不足採，最終裁定降2級改敘，全案仍可上訴。