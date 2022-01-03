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社會 社會焦點 保障人權

國中女友怕懷孕「自己通報」　猴急男壞壞1次下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗楊姓男子與就讀國中的小蘋（化名）交往，兩人在2020年12月間發生性關係，事後女方擔心懷孕並主動告知老師，結果直接把男友送進法院。由於楊男已與女方達成調解，也給付完調解金，苗栗地院最終依法判他4個月有期徒刑，緩刑2年，還要接受2場法治教育，緩刑期間須付保護管束。

▲▼示意圖,暴力,犯罪,性侵,霸凌,恐懼,害怕,毆打,吵架,孤單,絕望（示意圖／123RF）

▲小蘋與楊男發生性關係，因為擔心懷孕告訴老師，卻讓男友挨告。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

起訴書中提到，楊男2020年12月間透過臉書認識小蘋，兩人在一起不久，他徵得女方同意發生一次性行為，完事後還要求保密；然而，小蘋事後擔心懷孕，決定主動告知學校老師，這才揭發整起事件。

對於上述指控，楊男皆坦承不諱，也表示行事當下知道小蘋未滿16歲。苗栗地院法官認為，楊男明知小蘋年紀尚輕，對性自主權的觀念未臻成熟，仍執意發生性關係，影響女方身心健康及人格發展，所為應予非難。

法官接著指出，考量到楊男沒有犯罪前科，犯後始終坦承犯行，態度尚可，目前雙方已成立調解，他也給付完調解金，並獲得女方同意給予緩刑機會，最終依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判他有期徒刑4個月，緩刑2年，同時還要接受2場法治教育，緩刑期間須付保護管束，全案仍可上訴。

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