快訊／北市檢疫旅館染疫擴大？陳時中下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市出現第三起檢疫旅館旅客群聚確診事件，中央流行疫情指揮中心也宣布該旅館同樓層住客清空並採檢。根據統計，該旅館工作人員10人、同層及上下層旅客在館有14人、離館旅客9人，目前23人已完成採檢作業，10人待採中。指揮中心也將在下午2點持續召開記者會說明最新情況。

新增個案為案16941和案17181，陳時中表示，目前高度懷疑是檢疫旅館群聚，其中案17181為家住北市的30多歲男性，在12/26已經檢疫期滿，總共檢疫14天，1/1覺得自己有症狀，做了快篩陽性，之後到醫院採檢確診。

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由於案17181在12/26就檢疫期滿出關，返家進行7天自主健康管理，期間曾到幼兒園接小孩，小孩就讀幼兒園也在今日起停課兩天，所幸同住家人等7名密切接觸者皆採檢陰性。

目前案17181共匡列接觸者41人，其中8人列居家隔離（同住家人6人、保母1人及計程車司機1人），除計程車司機待採檢，另7人檢驗結果均為陰性；餘33人 （工作人員10人、同層及上下層旅客在館14人、離館旅客9人）列為自我健康監測，目前23人已完成採檢作業，10人待採中。