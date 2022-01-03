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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／北市第二波「熊好券」抽籤　最多中1500元！今天就能馬上用

記者袁茵／台北報導

台北市政府於2021年推出振興加碼方案「熊好券」，第一波期限至今年1月2日，並於2021年12月20日至12月30日開放第二波登記，回收第一波屆期未使用的票券，提供給參加第二波登記的民眾。北市於3日上午進行第二波「熊好券」抽籤，由《ETtoday東森新媒體》全程直播。

台北市政府在2021年9月推出加碼方案「熊好券」，當時就預告會推出2波，並且開放第一波登記5種票券，分別為住宿券、饗購券、藝文券、運動券和市集券，當時除了住宿券為1000元之外，其他皆為500元，民眾只要下載「台北通」APP即可登記和參加抽獎使用；但第一波熊好券因為預算卡關，遲至11月5日才正式上路，使用期限至2022年1月2日。

而北市也於12月宣布，自2021年12月20日至2021年12月30日開放第二波「熊好券」意願登記，截至2021年12月30日下午3時30分為止，已超過150萬人完成線上登記，系統將回收屆期未使用的票券，提供給參加第二波登記的民眾，並在1月3日進行公開抽籤，當天即可消費至2月28日為止。

但北市府也提及，屆期未使用的剩餘票券相當有限，第二波抽獎可預期競爭將會非常激烈，此次登記票券採「5選2」模式，且面額也有所不同，除了住宿券維持1000元獎項，其餘4種票券將規劃500元獎項（佔10%）、400元獎項（佔20%）、300元獎項（佔30%）及200元獎項（佔40%）。

▼柯文哲出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（資料圖／記者李毓康攝）

▲▼柯文哲出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（圖／記者李毓康攝）

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