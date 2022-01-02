爆3例Omicron個案旅館「感染途徑不明」　張上淳曝「環境採檢」結果

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市先前已爆一家檢疫旅館3人確診，且居住樓層不同，中央流行疫情指揮中心今表示，懷疑傳染途徑與環境汙染有關，儘管目前14個環境檢體都無法證實直接受環境汙染造成，但也完全排除環境「過往」是否有受汙染可能性。

北市該檢疫旅館3人中最早確診的是住在防疫旅館6樓的案17058，身份為本國籍40多歲男性，12/14從中國入境，12/27檢疫期滿前採檢，12/28確診，無症狀，Ct值26。

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另再確認同防疫旅館5樓確診，分別是案17085，本國籍50多歲男性，12/22從美國入境，檢疫期間因應出現喉嚨不適症狀12/29採檢，12/30確診，Ct值16；後又採檢同樓層居住者，確認案17099，本國籍30多歲女性，12/16從日本入境，12/29因案17085確診擴大採檢，12/30確診，目前無症狀，Ct值21。

指揮中心1日公布最新採檢結果，北市旅館接觸者維持81人，已採檢77人，其中1人確診（案17099），3人檢驗中、3人待採檢。而截至同日下午2時，旅館環境採檢結果均為陰性。

專家小組召集人張上淳表示，這個例子顯示Omicron的傳染力是更強的，包括環境汙染也是讓人擔心的，另外有幾個房間空調系統也是要關切的，但目前為止做了14個環境採檢都是陰性，所以無法直接得到是環境汙染所造成，但也無法排除過往有沒有環境汙染。