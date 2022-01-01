LIVE／紐約時報廣場「跨年煙火秀」登場　巨大水晶球降落迎接2022

記者張寧倢／綜合報導

美國紐約時報廣場（Times Square）將於台灣時間1日下午1時迎來2022年最後倒數，儘管因應Omicron威脅僅開放1.5萬人，但經典的水晶球「落球儀式」（ball drop）與藝人表演仍將依慣例舉行，許多民眾已迫不及待地聚集在此。而《ETtoday新聞雲》透過直播帶您同步觀賞時報廣場的歡慶跨年畫面。

▲紐約時報廣場跨年煙火秀。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday新聞雲）

▲巨大水晶球將於邁入新年的第一刻落下。（圖／翻攝自推特@TimesSquareNYC）

報導指出，美國紐約時報廣場跨年倒數，每年吸引全球上萬遊客前往朝聖，2021年受疫情影響，百年來首度無觀眾，而今年紐約市當局決定開放民眾入場，但規模比過往的5.8萬人減少至1.5萬人，參加者必須出示疫苗接種證明且全程戴上口罩，另外，開放時間也延後至下午3點以後才能入場。

Any way they want it, that's the way they'll play it! We caught a glimpse of Journey prepping for their #NewYearsEve performance in the middle of Times Square. pic.twitter.com/ot9CmEpod1 — Times Square (@TimesSquareNYC) December 31, 2021

值得一提的是，今年時報廣場倒數看板與水晶球的幕後管理團隊「Tiger Party」就來自台灣，這家軟體科技公司連續11年負責同步時報廣場看板的新年倒數計時。執行長Rafale Chang提到，他們的使命是給現場所有觀眾一個在看板上看見自己的機會，增加參與感，也激發他們的好奇心、期待與快樂之情。

The ball is ready

Endorphins are high

The vibes are Fitacular

Who’s ready to celebrate tomorrow? pic.twitter.com/ORpB4ZQcUP — Planet Fitness (@PlanetFitness) December 31, 2021

據悉，時報廣場跨年活動可以追溯至100多年前，1904年起開始有人施放煙火，吸引人群一起迎接新年。但是，「落球」儀式直至1907年才出現，此後每年都會舉行，不論兩次世界大戰或1918年西班牙大流感都未暫停。

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