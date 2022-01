LIVE／紐約時報廣場「跨年煙火秀」登場　巨大水晶球降落迎接2022

記者張寧倢/綜合報導

美國紐約時報廣場(Times Square)將於台灣時間1日下午1時迎來2022年最後倒數,儘管因應Omicron威脅僅開放1.5萬人,但經典的水晶球「落球儀式」(ball drop)與藝人表演仍將依慣例舉行,許多民眾已迫不及待地聚集在此。而《ETtoday新聞雲》透過直播帶您同步觀賞時報廣場的歡慶跨年畫面。

▲紐約時報廣場跨年煙火秀。(圖/翻攝自YouTube/ETtoday新聞雲)

▲巨大水晶球將於邁入新年的第一刻落下。(圖/翻攝自推特@TimesSquareNYC)

報導指出,美國紐約時報廣場跨年倒數,每年吸引全球上萬遊客前往朝聖,2021年受疫情影響,百年來首度無觀眾,而今年紐約市當局決定開放民眾入場,但規模比過往的5.8萬人減少至1.5萬人,參加者必須出示疫苗接種證明且全程戴上口罩,另外,開放時間也延後至下午3點以後才能入場。

Any way they want it, that's the way they'll play it! We caught a glimpse of Journey prepping for their #NewYearsEve performance in the middle of Times Square. pic.twitter.com/ot9CmEpod1