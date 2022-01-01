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小學生終於寫完作文　交到老師手上「竟剩2行字」差點被當白卷

▲▼小學生終於寫完作文　交到老師手上「竟剩2行字」差點被當白卷。（圖／翻攝微博）

▲作文只剩兩行字，差點被老師當「白卷」處理。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一名4年級的小學男童前幾天把辛苦寫完的作文交給了老師，但沒想到老師要批改時，紙上竟然只剩下標題及兩行字，後面一大部分全變成空白的！

根據陸媒報導，老師當時已經快把作業批改完了，只剩下最後幾本，但打開一名男學生的作文本時，竟發現紙上只有標題及兩行字。老師表示，她當時的第一個想法是，「怎麼作業沒寫？只寫了兩行字？」

不過，後來老師發現，其實紙的下半部還有隱約的字跡，接著又想到，自己使用的桌墊是「加熱桌墊」，最近又有很多學生喜歡用「擦擦筆」寫作文，很可能是溫度導致文字消失。

▼老師發現「擦擦筆」導致作文變成無字天書。（圖／翻攝微博）

▲▼小學生終於寫完作文　交到老師手上「竟剩2行字」差點被當白卷。（圖／翻攝微博）

老師解釋，早在期中考時，就有一名女學生因為使用「擦擦筆」，考卷上的字跡意外消失，她還為此特別提醒了所有學生避免使用「擦擦筆」，可能到了期末有些人忘記了，才又有人使用了。

得知自己的作文變成「無字天書」後，男學生非常傻眼，氣得把「擦擦筆」直接扔了。幸好，「擦擦筆」消失的筆跡其實還有機會復原，男學生後來回家把稿紙放進了冰箱，冷藏兩個小時後，消失的作文全部回來了。

▼放在冰箱2小時後，字跡全部復原了。（圖／翻攝微博）

▲▼小學生終於寫完作文　交到老師手上「竟剩2行字」差點被當白卷。（圖／翻攝微博）

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