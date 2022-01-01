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一頓義大利麵噴1萬！結果起司「竟被網紅啃過」再利用　餐廳慘了

▲▼ 1萬元吃到口水菜。（圖／翻攝自極目新聞）▲▼ 1萬元吃到口水菜。（圖／翻攝自極目新聞）

▲白冰在影片中咬了用來拌麵的「車輪起司」。（圖／翻攝自極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海一名女顧客到高級義大利餐廳消費2380元（人民幣，下同，約新台幣1萬元），卻吃到「口水菜」。當天用餐時，她發現用來拌麵的「車輪起司」有被咬過的痕跡，而且有點眼熟，事後驚覺是千萬美食網紅白冰在影片中咬過的同顆起司，令她直呼「好噁心」。

綜合陸媒報導，擁有2000萬粉絲的美食網紅「MR-白冰」日前發佈一則探店影片，他到一家名為「Italo Trattoria」的高級義大利餐廳拍攝，在品嘗一份要價298元（約新台幣1300元）的「黑松露匹克里諾奶酪車輪意面」時，咬了一口用來拌麵的「車輪起司」，隨後說「感覺好膩」。

影片發出後為該間餐廳吸引不少人流，不過一名女顧客近日到店消費時，發現自己點的義大利麵所用來拌麵的車輪起司，竟然有被咬過的痕跡，而且非常眼熟，她當場向業者提出質疑。

對此，業者堅稱不可能把咬過的起司拿來繼續給其他客人使用。女顧客事後將此事發在「大眾點評」平台上，引發熱議，業者才改口認錯。

▲▼ 1萬元吃到口水菜。（圖／翻攝自極目新聞）

▲女顧客用餐發現車輪起司被咬了一口，且與白冰影片中出現的那塊極為相似。（圖／翻攝自極目新聞）

原來這塊車輪起司確實是被網紅白冰咬過的。業者改口後稱，已經將白冰咬過的部分切去，並用酒精消毒後才繼續使用。女顧客則痛批，「完全無法想像這麼大一家餐廳，一直保留著網紅白冰咬過的起司，還給客人反覆使用，想到那天我吃的麵，我真的...」。

▲▼ 1萬元吃到口水菜。（圖／翻攝自極目新聞）

▲被咬過的起司消毒後繼續使用。（圖／翻攝自極目新聞）

此事引發不少網友關注，並迅速登上微博熱搜。有網友指責白冰，「如果是循環使用的，那為什麼要咬一口？」、「為什麼要用咬的？想直接試那個芝士的話、切下來吃不行嗎？好沒有素質、付了錢就可以隨便亂來了嗎？」。

但也有不少人認為，「這特麼跟白冰有半毛錢關係啊？」、「主要還是商家的問題吧，不管白冰有沒有買下這塊芝士，他既然咬了，商家就不能再拿出來繼續使用」、「這個問題就在於餐廳 本來人家吃過的就不應該二次利用啊 」。

「Italo Trattoria」餐廳昨日就此事致歉稱，涉事的芝士輪已於當天晚上銷毀。上海市徐匯區市場監督管理局已經前往該店現場調查，對該店涉嫌違反《食品安全法》的相關行為立案調查。

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