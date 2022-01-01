「哈利波特」中文版推手辭世！翻譯家余國芳享壽78歲

▲翻譯家余國芳78歲辭世。（圖／取自寶瓶文化總編輯朱亞君臉書）

文／中央社

翻譯家、「哈利波特」中文版引薦者余國芳於110年12月29日晚間過世，享壽78歲。余國芳譯筆溫婉細緻，選書眼光獨到，超過半世紀的翻譯生涯，留下超過40部譯作，許多文壇好友在臉書上發文懷念她的為人與成就。

寶瓶文化總編輯朱亞君110年12月31日晚間接受中央社記者電話訪問時表示，余國芳一直持續與出版社合作，上個月編輯還曾與余國芳見面吃飯，討論出版相關事宜，談笑風生，但大約3週前，余國芳的家人打電話給出版社，告知中風的消息，後續合作事宜恐無法繼續，沒想到後來便接到她告別人世的訊息。

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余國芳生於1944年，中興大學合作學系畢業，曾任皇冠出版社主編，卸任後持續擔任翻譯工作，留下超過40部文學與非文學譯作。

朱亞君表示，余國芳是台灣「哈利波特」中文版的強力引薦者，也是著名美國短篇小說家瑞蒙‧卡佛（Raymond Carver）全集的台灣專屬譯者，更翻譯許多重量級好書，包括挪威作家佩爾‧派特森（PerPetterson）「外出偷馬」、愛爾蘭作家威廉‧崔佛（William Trevor）「雨後」。

▲哈利波特中文版。（圖／翻攝自皇冠文化集團臉書粉絲專頁）

余國芳近來還翻諾貝爾文學獎得主多麗絲‧萊辛（Doris Lessing）「第五個孩子」、「班，無處安放」，以及美國作家安‧泰勒（Anne Tyler）的「麥卡的難題」，她同時也是美國國家圖書獎、普立茲小說類文學獎得主約翰．齊佛（John Cheever）的翻譯者。

翻譯家陳榮彬2018年曾專訪余國芳，文章於博客來網路書店OKAPI專欄發表，近日在網路廣傳，文中提及余國芳生前曾表示：「如果我無法走入作者的內心世界，就不敢翻譯。」足見她翻譯時的用心、謹慎與對作品發自內心的敬重。

陳榮彬在文中更提到余國芳選書眼光獨到，除了引薦「哈利波特」之外，她任職出版社時所挑選的作品，許多都改拍成電影並風靡一時，如「神鬼交鋒」、「來自非洲」（原作為遠離非洲）、「沉默的羔羊」、「少年PI的奇幻漂流」、「我願意為妳朗讀」（原作是為愛朗讀）等書。

朱亞君與余國芳是多年好友，朱亞君在臉書上懷念余國芳：「謝謝國芳，謝謝你的譯筆與眼界，帶來這些精采的書。28歲開始跟你合作，是我美好的回憶，永遠記得你在會議中用最生動的言語推薦那些好書，也會記得你溫柔的燦笑。記得你說自己的故事，在敘述那些最憂愁困厄的心境時，仍掛著淺淺的笑容。當然還記得你那手好廚藝。」