馬英九轟民進黨公投後「射三箭」：既不民主也不進步

▲國民黨舉辦「中華民國111年元旦升旗典禮」，馬英九致詞。（圖／記者宋良義攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨1月1日上午6時30分在中央黨部舉辦「中華民國111年元旦升旗典禮」，前總統馬英九發表談話時指出，民進黨在公投過後自認大勝，射出三支箭，包括總預算、地方制度法修正案逕付二讀，還把國營事業當黨營事業，痛批民進黨如今既不民主也不進步。

國民黨舉辦元旦升旗活動，黨主席朱立倫、前總統馬英九、副主席連勝文、中廣董事長趙少康及中常委、黨籍立委出席，一早現場聚集了近百名支持者，在鼓隊開場表演後，6點半進行升旗典禮，接著由馬英九、朱立倫發表新年談話，最後在超馬好手林義傑的帶領下，與現場群眾一起做活力早操。

馬英九發表新年談話時表示，上個月的公投結果跟期待有落差，相信大家心裡有些不舒服，但國民黨努力打拚也沒有白費，國民黨不能停下腳步，還要繼續邁進。

馬英九批評，公投過後民進黨自認大勝，總共射出三支箭，首先是在立法院突襲，把總預算逕付二讀，剝奪委員會審查權利；第二支箭，是把地方制度法修正案逕付二讀，促成新竹縣市合併；第三支箭則是高雄市向國營事業索取巨額捐獻，改建動物園、運動中心，「簡直把國營事業當黨營事業！」

馬英九表示，111年前國父締造了亞洲史上第一個民主共和國，現在民進黨要把民主共和國變成民選專制，民進黨如今既不民主也不進步，他最後高呼，「2022年的選舉將至，國民黨必須不斷團結改革，不斷監督民進黨濫權，把人權、法治、自由、民主的核心價值繼續保有。」