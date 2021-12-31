丟包畫面曝！台中女遭弟刺殺　送醫途中猛滑落機車…慘被丟路邊亡

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中大肚今(31日)上午11時許傳出命案，45歲的周女被人發現倒臥路旁，且胸口還有刀傷，經送醫搶救後宣告不治。警方循線調查，認為周女胞弟涉有重嫌，並於下午2時40分許將他逮捕到案；初步了解，周男與周女今早疑似在租屋處吸毒，2人口角後周男揮刀刺殺胞姊，另名通緝犯友人見狀後急忙騎車載周女送醫，不料該名男子中途丟包落跑，而丟包畫面也隨之曝光。

▲台中女遭刺殺，被丟包畫面曝 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方初步了解，死者周女及其胞弟都有毒品前科，周女與陳姓通緝犯男友則住在弟弟的租屋處，而弟弟還有多次家暴紀錄，一直想把2人趕走，還屢屢跟姊姊討錢買毒品，今早姊弟倆疑似在租屋處內吸食毒品，但隨後2人卻又因要錢買毒而發生口角，周嫌憤而持水果刀刺入姊姊左胸，而周女男友目睹嚇得急忙騎車載周女就醫。

周女因挨刀後全身癱軟，送醫途中不斷滑落機車，透過監視器畫面可以看到，其男友還因要攙扶她，2人雙雙摔落在地，後來因男友擔心自己通緝犯身分曝光，最終中途丟包，攔下後方來車請求協助後，便逃離現場。

周女送醫後仍因傷重宣告不治，而警方隨後立即成立專案小組追查，依據車牌掌握周嫌身分，並於下午2時40分許在租屋處將他逮捕到案，屋內還發現血跡，推斷就是案發第一現場；但周男由於吸毒，目前仍神智不清，無法回答警方訊問，將待其清醒後再行釐清案情。

▲台中大肚弟揮刀刺殺姊，遭警方逮捕到案。（圖／記者鄧木卿攝）