房貸負擔率季增0.63%　內政部：台北市63.35%「負擔能力過低」

▲台北房市。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

內政部今（31日）發布今年第三季全國及6都房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為36.90％，較上季上升0.63%，較去年同季上升0.14%，變動幅度穩定，根據內政部資料，其房價負擔能力維持「略低」等級；另本季全國房價所得比為9.24倍，較上季上升0.17倍，較去年同季上升0.05倍。

內政部表示，本季中位數房屋總價較上季上升2.56%，但因中位數家戶可支配所得同時上升0.75%，五大銀行購屋貸款利率於9月降至歷史新低1.346%，使得房貸負擔率與房價所得比均較上季微幅上升。

本季6都房貸負擔率部分，台北市房貸負擔率為63.35%，較上季上升0.24%，為房價負擔能力「過低」等級；新北市及台中市分別為48.46%及41.10%，較上季下降0.02%及上升1.64%，為房價負擔能力「偏低」等級；台南市、高雄市及桃園市則分別為33.11%、31.22%及31.08%，較上季上升1.47%、0.86%及0.79%，均為房價負擔能力「略低」等級。其中，台中市房價負擔能力由「略低」下降至「偏低」等級。

此外，在其他14縣市房價負擔能力部分，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市及嘉義市等5縣市；「略低」等級有宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市等9個縣市。其中，新竹市房價負擔能力由「可合理負擔」下降至「略低」等級。

內政部提醒，購屋為長期支出負擔，雖目前房貸利率偏低，但在面對未來金融市場可能變動的風險下，民眾在購屋前仍須審慎評估其負擔能力。

▼內政部公布今年第三季房價負擔能力指標。（圖／內政部提供）