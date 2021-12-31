加拿大攝影師第3劑打高端　他樂喊獲得「台灣之力」：在血液中奔騰

I’ve got the power of Taiwan boosting its way through my veins. pic.twitter.com/KTmJ6vYWKf — Josh Ellis (@goteamjoshphoto) December 29, 2021

記者崔子柔／綜合報導

高端新冠疫苗為台灣境內首支獲EUA的本土疫苗，但國際部分仍有待認證，至今尚未成為美國允許旅客入境時所施打的疫苗廠牌之一，不過一名在台多年的加拿大攝影師埃利斯（Josh Ellis）29日選擇高端做為第3劑疫苗，更稱自己得到「台灣之力」。

埃利斯29日在推特發文表示，他打完2劑AZ疫苗後，選擇高端疫苗做為第3劑，更稱自己獲得了「台灣之力」，在血液中奔騰。

有網友留言說，如果選擇高端表示被排除在歐盟數位認證之外，埃利斯則說，他相信等到他準備好前往歐洲時，高端就會得到廣泛的認可。另有網友分享，他在打完2劑輝瑞後打高端，發現過了90天的免疫數值表現很好，保持在打完23天的80%左右。

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埃利斯在大學畢業後就來到台灣，原本計畫進行一年的打工度假生活，沒想到一待就超過12年，他表示，雖然台灣比加拿大小很多，卻有無限的事物等待他發覺，每天都能學校到新知，並建立了官方網站，分享他鏡頭下的台灣。

▼埃利斯攝影作品。（圖／翻攝自推特@goteamjoshphoto）

