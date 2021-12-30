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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨陸、空軍挺進中二　黃健庭：千萬不能再選出「女版陳柏惟」

▲▼國民黨力挺顏寬恒。（圖／國民黨提供）

▲中二選區將於1/9投票，顏寬恒打在地牌，對抗空降的林靜儀。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨秘書長黃健庭今（30日）出席「台中市各界婦女力挺顏寬恒後援會成立大會」，為台中市第二選區立委補選候選人顏寬恒加油打氣。黃健庭表示，顏寬恒腳踏實地，實實在在替地方打拚，成績有目共睹；中二選區好不容易送走一個3Q哥，千萬不能再選出一位「女版陳柏惟」林靜儀。

黃健庭表示，顏寬恒推出政策三箭「公托公幼」、「農地違章工廠轉型」、「打造烏日新興商圈」，都是實實在在為在地鄉親謀福利、解決問題的政策。

黃健庭說，自選戰開打以來，顏寬恒遭受民進黨以國家機器及媒體資源鋪天蓋地抹黑打壓，被負面選舉方式人格毀滅，但他不屈不撓、越戰越勇，其過去在立委任內為地方打拚的成果如180多項建設有目共睹。民眾的眼睛是雪亮的，台中第二選區需要的是像顏寬恒這樣認真「做事的人」，不是整天亂噴政治口水，把地方搞得烏煙瘴氣的人。

黃健庭指出，民進黨候選人林靜儀過去在立委任內，「一例一休」修法背叛勞工，更在疫情期間反對民間採購疫苗，種種只承黨意不顧民意的行徑、傲慢跋扈的態度，民眾也都看在眼裡。一個曾說「穿防彈衣才能選台中選區」、汙名化台中海線，講出「再投國民黨就不生小孩」這些荒唐言論的人，選民無法接受。

國民黨也指出，離選舉不到兩週，全黨上下全力投入輔選，近日由青年民主戰隊、藍青挺數10位年輕人集結台中陪同顏市場掃街，黨部也召開記者會，連日猛攻林靜儀爭議，拚揭開「溫柔、堅定」假面具，並陸續從醫師形象、司法正義等層面進攻，形象備受質疑，訴求選民做最明智的判斷。

在地面戰協助部分，國民黨提到，接下來還要啟動「固本專案」，透過單場80人多場次政策說明會，再加上街講、戰車掃街、家戶拜訪突顯政績；選區內共有90個里，每個里至少會招募10幾位志工，合計近千人，透過百場固本會報及客廳會，全力進行複式動員。地方黨部還會舉辦五場親子活動，每場預估吸引800-1000人參加。

對於總統蔡英文昨日提出要「靜昶守護、終結惡鬥」，黃健庭呼籲，無論是林昶佐或林靜儀，狀況連連、不適任的政客，不值得被民眾守護，而應該要「進廠維修」，無法維修就只能被民意報廢。

黃健庭表示，選戰已進入最後關頭，面對嚴峻選情，我們雖然有信心，卻不能掉以輕心。請大家踴躍為顏寬恒拉票，一定要把他送回立法院，增加國民黨的民主制衡力量，用民意的終結政治惡鬥，繼續為中二選區打拚。

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