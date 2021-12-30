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台灣設計展發現家意快閃活動　讓設計融入學校課程

▲▼2021台灣設計展發現家意快閃活動 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼2021台灣設計展發現家意快閃活動 。（圖／嘉義市政府提供）

台灣設計展於12月24日至111年1月2日在嘉義市盛大舉行，教育處安排各校辦理遊學「家意-以城為家」美感教育實施計畫，補助各校將設計展融入各校課程，並讓學校在展覽期間可以帶著孩子們進行嘉義在地文化學習之旅。今（30）日上午在嘉義製材所及嘉義文創園區辦理發現家意快閃活動，神秘嘉賓黃敏惠市長親臨文創園區，與世賢的學生一同快閃，並送給北園國小、興安國小及世賢國小的學生遊學紀念神秘禮物。

▲▼2021台灣設計展發現家意快閃活動 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，嘉義不缺少美，缺少發現，這次台灣設計展展覽架構從「家意˙以城為家」為主題，開展「家/嘉的尺度」、「家/嘉的精神」、「家/嘉的記憶」3種家的概念，勾勒出這座桃城關於「家/嘉」的定義。嘉義市好多的角落，都有家的溫暖與感動，更是多元學習的場域，值得孩子們去探索、發現。

▲▼2021台灣設計展發現家意快閃活動 。（圖／嘉義市政府提供）

這次北園國小氣球魔法師阿婆志工團長製作限定神秘氣球禮物，在嘉義製材所及嘉義文創園區參訪的北園、興安及世賢國小的學生都可以有一份氣球禮物，讓這次台灣設計展更增添一份家的溫暖，透過快閃活動，也讓孩子在遊學設計展的過程中，發現、探索美感就在生活的四周。

▲▼2021台灣設計展發現家意快閃活動 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處林立生處長表示，這次快閃活動現場，我們在嘉義製材所的大草原上跟著北園及興安國小的孩子們用氣球拼湊出孩子們心中「家」的形狀，並呼應這次設計展「家意-以城為家」的主題。這次快閃串連活動先在嘉義製材所進行，緊接著在嘉義文創園區也為來參訪的世賢國小學生帶來遊學紀念神秘禮物，讓城市教育力量延伸到這次設計展的展覽場館。

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