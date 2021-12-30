殘忍運屍影片曝！爸遺體掛男友機車前座　碩士女兒開路找棄屍地

記者游瓊華、林昱萱／台中報導

台中驚傳一起殺父棄屍命案，死者江姓男子遭到32歲的大女兒、女兒張姓男友殘忍殺死，兩人持榔頭將其殺害後，還把遺體卡掛在機車前座，載往山區棄屍，而稍早張男載屍畫面也隨之曝光，畫面相當殘忍。

據悉，當時江女、張男把江男殘忍殺害後，把其遺體卡、放在機車前座，而江男的遺體右腳於機車行進中，還一度滑落到地面，沿路遭到拖行，因此在其屍身被找到後，右腳部分已經磨到見骨。此外，在運屍過程中，江女起先是騎車跟在張男身後，之後又一度超前，疑似在尋找棄屍地點，兩人冷血、殘忍的行徑讓人髮指。

▲台中女夥同男友弒父運屍畫面曝。（圖／民眾提供）

張、江2人緩緩騎了約10分鐘的車，最後在距離事發地約3公里的地方，找到自認合適的棄屍地點，兩人將遺體丟到黃竹坑山區，隨即離開現場。

▲江女騎在前面開路。（圖／民眾提供）

據悉，江男在一間國小擔任警衛，月收入至多3萬元，江女靠著父親資助加上助學貸款，到美國求學7年，後來江家不再金援，江女只好回台灣。江女疑似因不滿父親多年阻止其和男友交往，還不願意贊助其出國留學費用，27日竟夥同張姓男友到父親擔任警衛的學校談判，雙方一言不和，張男竟直接持榔頭將江父打死，2人事後還一起將父親的遺體靠在車頭，載往山區棄屍，直到二女兒察覺事態不對，報警協尋父親，才讓整起事件曝光。