漢堡王漲價！部分主餐調升4-10元、薯條降3元　最新價格一次看

▲漢堡王也宣布部分品項調整價格。（圖／記者曾筠淇攝）

記者林育綾／台北報導

繼麥當勞、肯德基等速食業者宣布漲價後，漢堡王今（30）也公布調整售價，自明年1月11日起部分主餐、早餐「調升」4-10元，平均調整幅度為1.2%，超過一半品項維持原價；而也有部分主餐「調降」4元。此外將持續提供優惠，如備受好評的華堡日「買1送1」，每月超省優惠券等皆會持續推出。

漢堡王表示，考量全球與台灣整體市場現況，漢堡王台灣全面性檢視產品價格結構與營運成本，經長期且慎重評估後，將於2022年1月11日起調整部分餐點價格，部分主餐調降4元，部分主餐、早餐調升4-10元，平均調整幅度為1.2%，超過一半品項維持原價。其中深受消費者喜愛的2堡109元、點心三項100元、A+B=50元等熱門優惠，以及外送價格維持原價不變。

主餐主要調降商品為美式花生雙層脆雞堡套餐、勁濃培根烤腿堡套餐等，調降4元；安格斯系列、華堡套餐等調升4元；重磅系列套餐則維持原價。

點心與飲料主要調降商品包括薯條全面調降2-3元，紅茶、綠茶調降2-3元，濃縮咖啡聖代調降10元，其他飲品均維持原價。點心調升品項包括 5塊雞塊、10塊雞新價格為49元與85元，冰淇淋、巧克力聖代與草莓聖代調整後價格為20元與35元。

5品項維持原價，包括BK黃金炸雞、勁濃起士薯、BK黃金雞翅(一翅一腿)、蘋果派、夏季限定火烤牛肉/脆雞沙拉等價格不變。

▼漢堡王調整價格，紅字為調降，點圖可放大。（圖／業者提供）

除了部分商品調整價格外，漢堡王台灣也因應消費者需求，新增美式花生牛肉堡套餐、雙層田園華鱈魚堡套餐2項人氣商品於主餐行列，早餐則新增華鱈魚華頌套餐、經典脆雞華頌套餐。

▲漢堡王新增品項。（圖／業者提供）

不僅如此，為落實真材實料的品牌精神，漢堡王台灣近兩年積極將食材轉換為無人工防腐劑、無人工味精、無人工香料、無人工色素之原物料，目前轉換率近50%，未來將持續提升轉換率，讓消費者享受美味的同時，也兼顧健康。

此外將持續提供不定期超值優惠與限量產品，如備受好評的華堡日「買1送1」，每月超省優惠券等皆會持續推出，滿足多元的消費者需求。