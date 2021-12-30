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亞洲守得住Omicron？外媒點3關鍵「確診潮將襲」　提及多國包括台灣

▲▼新冠,台灣。（圖／達志影像／美聯社）

▲美聯社指出，在台灣，民眾戴口罩是普遍的現象，如今更開始為國人提供疫苗加強針施打。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在新變異株Omicron強襲歐美各國之際，亞洲多國似乎成功壓制疫情。但外媒指出，亞洲是全球大多數人的居住地，多國即將迎接這波恐怕是不可避免的激增浪潮，而這與Omicron高傳染力、防疫鬆懈、多國施打科興及國藥疫苗等因素有關。令人關注的是，文中點名日韓、印度、澳洲的同時，也提到台灣。

美聯社報導，入境嚴格隔離及普遍戴口罩的防疫措施，減緩具高傳染力Omicron變異株在亞洲地區傳播，包括日本、韓國、泰國等國秋季放寬入境及檢疫現制之後，近期數周閃電恢復這些防疫做法。

文中提到，日本因為重啟入境管制、強制所有入境者篩檢，加上一旦有人染Omicron就要全面隔離同班機所有乘客，成功讓Omicron疫情擴散時間點往後一個月。

▲▼日本,新冠,Omicron,機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本疫情爆發後，收緊邊境防疫管制。（圖／達志影像／美聯社）

在台灣，民眾戴口罩是普遍的現象，如今更開始為國人提供疫苗加強針施打，並敦促民眾在過年返鄉之前打第3劑。印度則是禁止在聖誕新年假期舉辦大型集會、部分地區實施宵禁。中國也因為即將舉辦北京冬奧，收緊防疫措施，在西安爆發Delta疫情後緊急下令封城。

但即便政府反應迅速，各地確診正在增加當中，泰國Omicron個案超過700例、南韓超過500例、日本超過300例、中國至少通報8例。這讓澳洲29日直言，Omicron擴散的速度真的太快，日本政府高級防疫顧問尾身茂也說，「一旦速度加快，病例暴增速度就會非常快。」

南韓嘉泉大學醫學院教授鄭在勳（Jaehun Jung，音）則說，Omicron傳染力之高，顯然會在未來某個時間點變成南韓境內主要流行病毒株。

▲南韓疾病管理廳長鄭銀敬近日表示，南韓疫情的確有稍微降溫的趨勢，但眼下仍不是大意的時候。圖為京畿道城南市。（圖／達志影像）

但除了Omicron的高傳染力，部分地區也出現防疫鬆懈的情形。印度新德里市場許多人沒戴口罩上街採買，菲律賓在聖誕節前蜂擁至商場、參加彌撒，部分醫療機構開始拆除新冠病房。

另方面，中國及許多開發中國家使用中國製科興、國藥疫苗的有效性也受到外界質疑。依據港大一份研究，科興疫苗產生的抗體不足以保護接種者免受Omicron病毒的侵害，即便打加強針也相同。

部分仰賴中國製疫苗的國家正轉向追打其他廠牌的疫苗加強針，包括泰國提供AZ或輝瑞BNT疫苗加強劑、印尼醫護可施打莫德納加強劑。不過，中方官員則稱，中國製疫苗依然有效，對抗Omicron並不會完全無效。

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