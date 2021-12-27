　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

家庭觀念改變！2成6父母離婚仍願共養子女　扶養比率母親比父親多

▲▼賣場,超市,藥局,藥妝,成藥,親子,爸爸,父親,父母,孩子兒童,家庭關係,購物,物價,婦嬰用品。（圖／記者周宸亘攝）

▲國內近年離婚率降低，且未成年子女的教養義務由母親負擔的比率也高過父親。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

在過去的觀念中，離婚易造成家庭破裂，且單親家庭往往沒有足夠資源，對未成年子女的照顧、教養及人格發展等，影響甚鉅。但根據內政部統計，台灣近年來離婚率不斷下降，且在離婚後，未成年子女的教養義務行使不再以父親為主，母親負擔的比率以在2019年超越父親。

此外，離婚後父母仍願意共同負擔子女教養義務的比率，也不斷在提升。比較2002年到2020年的統計，父母離婚後仍願意共同負擔的比率，從10.64%上升到26.54%，顯示國人對於婚姻的觀念和過去已經有很大的不同。

▲▼離婚對數及粗離婚率統計。（圖／內政部提供）

▲離婚對數及粗離婚率統計。（圖／內政部提供）

根據內政部統計，國內離婚對數在2001年（民國90年初期）達到高峰，最多的一年是民國2003年的64995對，粗離婚率約為2.88‰，隨後即開始穩定緩降，直到民國2020年，下降到5萬1610對，粗離婚率為2.19‰。

根據內政部統計近20年的國人婚姻狀況，2001年有5萬6628對夫妻離婚，粗離婚率首度突破2字頭來到2.53‰。接著國內離婚對數連續5年都超過6萬對，分別是民國2002年的6萬1396對、民國2003年6萬4995對、民國2004年6萬2635對、民國2005年6萬2650對、民國2006年6萬4476對。

接著自民國2007年起，離婚對數降回5開頭的5萬8410對後，便呈現逐年緩降的趨勢；2020年離婚對數為5萬1610對，粗離婚率為2.19‰，較2019年減少0.11個千分點。而2021年截至11月的統計，離婚對數為4萬3417對，在今年結束後，有望進一步降低5萬對以下。

▲▼父母離婚約定未成年子女權利義務行使負擔統計。（圖／內政部提供）

▲父母離婚約定未成年子女權利義務行使負擔統計。（圖／內政部提供）

女性社會地位、權益獲保障！離婚後扶養子女比率　母親比父親多

另外，根據統計，父母離婚後，約定未成年子女權利義務行使負擔比率，在2005年以前由父親負擔的比率仍有5成以上，惟由母親或是父母共同負擔的比率，呈現逐年增加的趨勢。由父親負擔的比率，自2006年起首度低於5成。

而到了2019年，由離婚後由母親負擔未成年子女權力義務的比率首度超越父親，多出0.15個百分點，2020年更多出1.88個百分點，顯示法律維護性別平等與保障母親權益的成效已漸落實。

進一步觀察數據，父母離婚後，約定未成年子女權利義務行使負擔的未成年子女人數，以2003年的7萬539人最多、2020年的5萬5940人最少。其中，父親行使負擔的比率，以2002年最多，占53.13%，接著逐年波動下降，到了2020年來到35.79%的最低點。

母親行使負擔比率，則以2002年最少，占35.86%，接著逐漸波動上升至2010年40.34%最多，之後亦呈波動升降情形；之後由於父母共同分擔的比率增加，母親行使負擔比率便在3成7到3成8之間浮動。而到了2019年首度超越父親，為38.15%，2020年為37.67%。而由父母共同行使負擔比率，則自2003年起逐年增長，2020年來到26.54%的高點。

內政部指出，由性別觀點分析，對於未成年子女權利義務，母親行使負擔比率逐漸增加並超越父親，且由父母共同行使情形也愈趨普遍，顯示法律保障母親權益與維護性別平等的成效已漸落實。

► 超強「萬用鍋」懶人下廚必備

ET快訊
低溫開敞篷被酸好冷　北宜G乳女神61字解答！胸比臉大辣照曝
今晨急凍跌到10.2度！下波冷空氣接力　跨年探最低溫降雨熱區
懷孕長高6公分！ 醫PO照揭「超神奇增高術」2寶媽拼了：再生
「夫妻交換」人夫迷上她…偷約1年　愛妻驚覺被拋下怒告
陶晶瑩、李李仁飛美國陪女兒過年！　15歲荳荳「長髮飄逸」近況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

家庭觀念改變！2成6父母離婚仍願共養子女　扶養比率母親比父親多

撞死四口媽高雄男三度酒駕　黃國昌斥：政府何時認真宣戰酒駕？

柯建銘火大批國民黨「集體中邪」　民眾黨、時力大可不必當兵馬俑

「原以為游錫堃是老實人」　賴士葆聽完一句話：黨性如此強

「經濟成長率6％、股市1萬7000點」　蔡英文：台灣經濟基本面很強

立法院老舊、違章未解　游錫堃拚2023上半年提遷建方案

民進黨選前修法拚竹竹合併　侯友宜批：利益擺人民前

基進黨稱藍論述三奇　國民黨反擊：側翼幫林靜儀提油救火

江啟臣嗆游錫堃下台、廢立法院　綠委反酸：建議爭取總召

顏寬恒選舉手法模仿3Q？　陳柏惟：你改名叫No Q好了！

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

新郎丟捧花引發「男賓客逃難潮」　瞬間湧向門口笑翻網：是有多怕？

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

超危險！婦人騎車踏板橫放鐵管　長度占兩車道...對向車驚險閃避

家庭觀念改變！2成6父母離婚仍願共養子女　扶養比率母親比父親多

撞死四口媽高雄男三度酒駕　黃國昌斥：政府何時認真宣戰酒駕？

柯建銘火大批國民黨「集體中邪」　民眾黨、時力大可不必當兵馬俑

「原以為游錫堃是老實人」　賴士葆聽完一句話：黨性如此強

「經濟成長率6％、股市1萬7000點」　蔡英文：台灣經濟基本面很強

立法院老舊、違章未解　游錫堃拚2023上半年提遷建方案

民進黨選前修法拚竹竹合併　侯友宜批：利益擺人民前

基進黨稱藍論述三奇　國民黨反擊：側翼幫林靜儀提油救火

江啟臣嗆游錫堃下台、廢立法院　綠委反酸：建議爭取總召

顏寬恒選舉手法模仿3Q？　陳柏惟：你改名叫No Q好了！

兄弟會情誼就是不一樣　桃、苗兩新創會強化聯誼擴大資源分享

大溪康莊休閒農業區農村再造十年有成　寒冬送暖回饋地方

迪麗熱巴「講錯男演員名字」倒抽一口氣！　台上愣8秒機智化解尷尬

外媒回顧東京奧運感人時刻　辛度暖抱讓戴資穎暴哭上榜

約會景點+1！爛醉不累12／31回歸信義區　全新「太空內裝」搶先看

高雄BMW男三度酒駕撞死人！陳彥婷氣到哭…HowHow：關出來去給車撞

高血壓、腎臟冒泡泡，多囊腎怎麼辦？　醫師解答

低溫開敞篷被酸好冷　北宜G乳女神61字解答！胸比臉大辣照曝

今晨急凍跌到10.2℃！下波冷空氣接力　跨年探最低溫降雨熱區曝

南韓美女醫師教「密集補水保濕法」　簡單4步驟養出柔嫩光澤肌

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

政治熱門新聞

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

柯建銘批國民黨中邪　民眾黨時力大可不必

酒駕男撞死人　黃國昌：政府何時宣戰？

「原以為游錫堃是老實人」　藍委聽完一句話：黨性如此強

「經濟成長率6％以上！」　蔡英文：台灣經濟基本面很強

選前修法拚竹竹合併　侯友宜：利益擺在人民前

立法院老舊、違章　游錫堃拚2023提遷建方案

基進黨稱藍論述三奇　國民黨反擊了

「藍營內鬥影響最深遠的一次」　柯建銘曝當年「馬王政爭」全因這句話

趙少康抓包小編上班偷看丁特　表態力挺：杜絕變相詐欺

家庭觀念改變！2成6父母離婚仍願共養子女

四大公投被完封！朱立倫信任度大跌7%　吳子嘉：要選總統難度很高

這縣市起風了　國民黨想奪回「基北桃竹」2關鍵曝光

顏寬恒選舉手法模仿3Q？　陳柏惟：你改名叫No Q好了！

更多熱門

相關新聞

離婚沒給千萬贍養費！澳男被禁離境8千年

離婚沒給千萬贍養費！澳男被禁離境8千年

澳洲44歲藥品分析師胡佩特（Noam Huppert）自2013年和以色列籍前妻離婚後，就被以色列法院禁止出境近8000年，直到他將未成年子女約750萬新謝克爾（約新台幣6600萬元）的贍養費全數付清為止。

王力宏認「沒那麼乾乾淨淨」！網狂挖影片驚呆

王力宏認「沒那麼乾乾淨淨」！網狂挖影片驚呆

「想換IH爐」吵到離婚　他轟浪費錢！風向一面倒

「想換IH爐」吵到離婚　他轟浪費錢！風向一面倒

她神擬「王力宏懺悔信」球丟回蕾神！千人跪了

她神擬「王力宏懺悔信」球丟回蕾神！千人跪了

陳佩琪：哪天鬧離婚跟柯文哲論戰會是誰勝？

陳佩琪：哪天鬧離婚跟柯文哲論戰會是誰勝？

關鍵字：

離婚婚姻子女內政部數字新聞

讀者迴響

熱門新聞

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

肢體老師逆風挺　曝王力宏私下暖舉

鹿希派等不到10萬交保！

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

酒駕撞一家四口1死3傷！網怒：公投啊

茄子蛋唱到一半「背景被切成感謝名單」

王力宏「不回東區豪宅」最新隔離地點曝光！　

男酒駕撞四口「母慘死」！陳其邁怒了

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

陶晶瑩夫妻赴美陪女兒過年！荳荳「長髮飄逸」近況曝光

藝人富豪排行榜出爐！「周杰倫只排第2」冠軍是他

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面