家庭觀念改變！2成6父母離婚仍願共養子女　扶養比率母親比父親多

▲國內近年離婚率降低，且未成年子女的教養義務由母親負擔的比率也高過父親。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

在過去的觀念中，離婚易造成家庭破裂，且單親家庭往往沒有足夠資源，對未成年子女的照顧、教養及人格發展等，影響甚鉅。但根據內政部統計，台灣近年來離婚率不斷下降，且在離婚後，未成年子女的教養義務行使不再以父親為主，母親負擔的比率以在2019年超越父親。

此外，離婚後父母仍願意共同負擔子女教養義務的比率，也不斷在提升。比較2002年到2020年的統計，父母離婚後仍願意共同負擔的比率，從10.64%上升到26.54%，顯示國人對於婚姻的觀念和過去已經有很大的不同。

▲離婚對數及粗離婚率統計。（圖／內政部提供）



根據內政部統計，國內離婚對數在2001年（民國90年初期）達到高峰，最多的一年是民國2003年的64995對，粗離婚率約為2.88‰，隨後即開始穩定緩降，直到民國2020年，下降到5萬1610對，粗離婚率為2.19‰。

根據內政部統計近20年的國人婚姻狀況，2001年有5萬6628對夫妻離婚，粗離婚率首度突破2字頭來到2.53‰。接著國內離婚對數連續5年都超過6萬對，分別是民國2002年的6萬1396對、民國2003年6萬4995對、民國2004年6萬2635對、民國2005年6萬2650對、民國2006年6萬4476對。

接著自民國2007年起，離婚對數降回5開頭的5萬8410對後，便呈現逐年緩降的趨勢；2020年離婚對數為5萬1610對，粗離婚率為2.19‰，較2019年減少0.11個千分點。而2021年截至11月的統計，離婚對數為4萬3417對，在今年結束後，有望進一步降低5萬對以下。

▲父母離婚約定未成年子女權利義務行使負擔統計。（圖／內政部提供）



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另外，根據統計，父母離婚後，約定未成年子女權利義務行使負擔比率，在2005年以前由父親負擔的比率仍有5成以上，惟由母親或是父母共同負擔的比率，呈現逐年增加的趨勢。由父親負擔的比率，自2006年起首度低於5成。

而到了2019年，由離婚後由母親負擔未成年子女權力義務的比率首度超越父親，多出0.15個百分點，2020年更多出1.88個百分點，顯示法律維護性別平等與保障母親權益的成效已漸落實。

進一步觀察數據，父母離婚後，約定未成年子女權利義務行使負擔的未成年子女人數，以2003年的7萬539人最多、2020年的5萬5940人最少。其中，父親行使負擔的比率，以2002年最多，占53.13%，接著逐年波動下降，到了2020年來到35.79%的最低點。

母親行使負擔比率，則以2002年最少，占35.86%，接著逐漸波動上升至2010年40.34%最多，之後亦呈波動升降情形；之後由於父母共同分擔的比率增加，母親行使負擔比率便在3成7到3成8之間浮動。而到了2019年首度超越父親，為38.15%，2020年為37.67%。而由父母共同行使負擔比率，則自2003年起逐年增長，2020年來到26.54%的高點。

內政部指出，由性別觀點分析，對於未成年子女權利義務，母親行使負擔比率逐漸增加並超越父親，且由父母共同行使情形也愈趨普遍，顯示法律保障母親權益與維護性別平等的成效已漸落實。