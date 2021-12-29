陸白羽雞3品種現世　突破100%全進口「卡脖子」問題

▲大陸自主培育的白羽肉雞品種將緩解市場被歐美企業壟斷的現象。（圖／翻攝新華網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸農村農業部3日公布，國家畜禽遺傳資源委員會通過「廣明2號」等3個快大型白羽肉雞品種，代表大陸白羽肉雞自主育種完成零的突破，未來將改變100％全仰賴國外進口的「卡脖子」問題。大陸科學家透露，育種成功僅開啟第一步，今後在與進口品種競爭中，還要經受住市場的考驗。

《新華網》報導，雞肉是我國第二大肉類消費品。2020年我國雞肉產量達到1865.6萬噸，白羽雞肉佔比超過一半。白羽肉雞年出欄50億隻，具有飼料轉化率高、生長速度快、生產效率高等優勢。

大陸國家肉雞產業技術體系首席科學家、中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員文杰表示，從2004年以來，白羽肉雞種源100%依賴進口，「既是產業發展的瓶頸，也是影響國家種業安全的短板。」

據了解，白羽肉雞是炸雞等食品的主要來源，白羽肉雞自20世紀80年代引進大陸後，使大陸迅速成為全球最大的禽類消費國，不過，白羽雞育種卻長期被歐美企業壟斷，完全依賴進口。不但雞苗的價格、供應量都把持在外企手中，引進的原種雞經常帶有多種種源性疾病，帶來生物安全隱憂。

中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員趙桂蘋表示，「自主培育的廣明2號白羽肉雞在長速、繁殖等性能和進口品種持平，在肉質和抗病性能方面更優，國產白羽肉雞新品種培育成功，將為百姓餐桌提供更加安全、優質、充足和價格實惠的動物蛋白產品。」

隨著「聖澤901」、「益生909」及「廣明2號」等3個塊大型白羽肉雞品種問世，大陸在「吃雞自由」上的「卡脖子」問題將逐步獲得緩解。